Еве кои работи никогаш не треба да ги миете во машина за садови – може да се оштетат

0 SHARES Сподели Твитни

Машината за миење садови секако ги олеснува секојдневните кујнски работи, но не е идеално решение за миење на сите кујнски предмети. Одредени материјали и садови лесно можат да се оштетат, деформираат или да ги изгубат своите својства ако ги миете редовно во машина.

За да го зачувате квалитетот и да го продолжите животниот век на вашите кујнски прибор, важно е да знаете што е подобро да се мие рачно.

Предметите направени од леано железо, алуминиум или опремени со нелеплива обвивка треба да се мијат рачно. На овој начин, ќе спречите ‘рѓосување, бледнеење и оштетување на заштитната обвивка и ќе ја продолжите нивната издржливост.

Пластичните предмети, особено тенките или поевтините, лесно можат да се деформираат во машината поради високите температури. Рачното миење ќе ја зачува нивната форма и ќе го продолжи нивниот век на траење.

Термосите и изолираните шишиња ја губат својата ефикасност во машината, бидејќи термичкиот слој може да се оштети. Рачното миење спречува оштетување и им помага да ја задржат температурата подолго.

Дрвото не може да издржи топлина, влажност и детергенти од машината. Може да се искриви, пукне или да се расипе. Рачното миење и повременото подмачкување го зачувуваат нивниот изглед и издржливост.

Иако некои метални делови може да се перат во машина, повеќето од нив – како ножеви и пластични елементи – треба да се перат рачно. Секогаш проверувајте ги упатствата на производителот.

Мермерот е чувствителен и скап материјал. Перете го со мека, влажна крпа и никогаш не го ставајте во машина за перење за да го зачувате својот изглед.

Вистинските сребрени прибори, особено семејните наследства, брзо потемнуваат и потемнуваат во машината. Рачното миење и бришењето со мека крпа им помага да го задржат стариот сјај.

Фините и декорирани порцелански садови бараат нежно перење, но машината може да предизвика пукање, избледување или оштетување на декорацијата. Рачното миење спречува вакви ризици.

Пронајдете не на следниве мрежи: