Еве колку војници загуби Русија, многу земји имаат (вкупно) толку жители: „Ќе биде уште полошо во следните два месеци“

Британците веруваат дека Русите губеле во просек по 899 војници дневно во текот на април. Загубите значат убиени и ранети руски војници.Руската војска се приспособи на големите загуби на војници на бојното поле во Украина и најверојатно ќе ја продолжи својата тактика на жртвување војници за време на офанзивата до крајот на војната, според британските воени претставници. Имено, Русија често испраќа лошо обучени и неопремени војници на првите линии со цел да ги исцрпи украинските сили и да ги изложи нивните локации на руската артилерија.Користејќи го овој метод, придобивките на Русија беа зголемени, а нејзините сили добија дополнителен моќен поттик по заземањето на Авдиивка во Доњецката област, иако по голема цена. Според најновите податоци од Украина објавени во саботата, руските сили претрпеа загуби од повеќе од 1.000 седми ден по ред, со 1.260 жртви и убиени и ранети, со што вкупниот биланс во војната достигна 473.400.Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 May 2024.Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Bkqq8AMdZI #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rNCG6XXANi— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 4, 2024

