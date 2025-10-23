Еве колку долго може да се чува отворена конзервирана храна во фрижидер

0 SHARES Сподели Твитни

Отворените конзерви често остануваат како остатоци во домаќинствата, но многу луѓе не знаат колку долго можат безбедно да се чуваат во фрижидер. Доколку не се складираат правилно, нивната содржина може брзо да се расипе и да стане небезбедна за јадење.Откако ќе се отвори, поголемиот дел од конзервираната храна може да се чува во фрижидер до четири дена. Сепак, се препорачува храната да не се остава во оригиналната конзерва, туку да се префрла во чист, затворен сад, по можност стаклен или пластичен, за да се избегнат промени во вкусот и можна контаминација.Различни видови конзервирани производи имаат сличен рок на траење:

Туна до три дена

Грашок, пченка, грав до четири дена

Доматен сос од два до три дена стар

Паштета и конзервирано месо до три дена

Храната што стоела подолго од препорачаниот период, дури и ако е во фрижидер, може да го промени својот мирис, боја или текстура. Ова се првите знаци дека повеќе не е безбедна за консумирање. Исто така, ако на површината се појави слој слуз или храната има непријатен мирис, најдобро е веднаш да ја фрлите.Отворените конзерви, иако практични, бараат внимателно ракување. Откако ќе се отворат, оригиналниот рок на траење на пакувањето повеќе не важи и тие треба да се третираат како свежа или приготвена храна.Најчестата грешка во домаќинството е оставањето на содржината од отворена конзерва, што може да доведе до расипување. Едноставното префрлање на храната во сад со капак ја продолжува нејзината свежина и го зачувува нејзиниот интегритет.

