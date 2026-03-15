Еве колку пари бара поранешната свршеница на Лука Дончиќ по раскинувањето! (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Светот на спортот и забавата беше потресен од веста за раскинувањето на еден од најстабилните парови – Лука Дончиќ и Анамарија Голтес повеќе не се заедно. По 12 години врска и две деца, познатиот кошаркар потврди дека свршувачката е откажана, а фокусот сега е на правната битка за алиментација и старателство.

Иако во регионалните медиуми се појави информација дека Анамарија бара неверојатни 300.000 долари месечно за алиментација, официјалните судски документи од Калифорнија сè уште не ја откриваат точната бројка. Она што е сигурно е дека Анамарија поднела барање за алиментација и судски трошоци.

Судот во Калифорнија донесе одлука

Со оглед на тоа што Лука моментално игра за Лос Анџелес Лејкерс и заработува над 3 милиони долари месечно, законите во Калифорнија се многу строги. Според проценките на правните експерти, сумата што Лука ќе треба да ја плати за своите две ќерки, Габриела и Оливија, би можела да биде рекордна во светот на спортот.

Многумина се прашуваа дали Анамарија ќе добие половина од богатството на Дончиќ, кое се проценува на стотици милиони долари. Одговорот е – не .

– Бидејќи двојката никогаш формално не стапила во брак, Анамарија нема право да го дели имотот стекнат за време на врската. Единствената законска основа за исплата е алиментацијата за децата, чија висина ќе ја утврди судот врз основа на приходите на Лука и потребите на децата – според извори блиски до ситуацијата.

Конфликт околу старателството над децата

Освен парите, главен проблем е и живеалиштето на децата . Анамарија се врати во Словенија со своите ќерки во мај минатата година, додека Лука живее и работи во САД. Во својата изјава, Дончиќ истакна дека најтешко му било што децата не можеле да бидат со него во текот на сезоната, што била една од главните причини за пропаѓање на нивната љубов.

Додека јавноста ја чека официјалната одлука на судот за познатата сума, јасно е дека ова раскинување ќе биде едно од најскапите и најследените во историјата на словенечкиот спорт.

Колку алиментација плаќаат другите ѕвезди од НБА за деца?

Кога станува збор за Калифорнија, правилата се „пекол“ за богатите спортисти бидејќи тамошните терени не само што ги земаат предвид основните потреби на децата, туку инсистираат децата да го одржат истиот животен стандард што го имале додека биле со своите родители милионери.

Еве како овие бројки се совпаѓаат со другите НБА ѕвезди и зошто 300.000 долари всушност звучат реално во тој свет:

1. Блејк Грифин – „Златниот стандард“ на алиментацијатаПоранешниот играч на Клиперс беше во слична ситуација пред неколку години. Судот му наложи да плаќа 258.000 долари месечно за двете деца. Тоа беше шок за јавноста, но судијата процени дека е фер со оглед на тоа што неговата годишна плата тогаш беше слична на онаа што ја има Дончиќ денес.2. Стеф Кари и семејните споровиИако нема таков скандал, тој често се споменува во правните кругови како рапер. Во Калифорнија, ако родителот заработува повеќе од 30 милиони долари годишно (како Лука), алиментацијата не се пресметува според вообичаената табела, туку оди според правилото за „вонреден приход“. Ова значи дека бројката од 300.000 долари не е само претпоставка, туку горна граница кон која се стремат адвокатите.3. Споредба : Што добива детето на НБА ѕвезда?

Во вакви процеси, адвокатите на поранешните партнери обично поднесуваат список на трошоци што вклучува:– 24/7 обезбедување (бидејќи децата на познатите личности се „цели“);– Приватни летови (бидејќи од децата на мултимилионерите не се очекува да патуваат на комерцијални линии поради безбедност);– Вили и одржување: Ако децата живеат во куќа вредна 10 милиони долари, таткото мора да плати за одржување на тој имот.

Зошто бројката од 300.000 долари е „магична“?

Значи, 300.000 евра се неофицијален „плафон“ во Калифорнија што судовите ретко го надминуваат, но се стремат кон него. Интересно е што ако овој спор беше во Тексас (каде што Лука играше за Далас), издршката за деца веројатно би била десет пати помала, бидејќи Тексас има строги ограничувања за износите на издршката за деца, без оглед на тоа колку е богат таткото. Со преместување на спорот во Калифорнија, тимот на Анамари изведе маестрален шаховски потег.

The post Еве колку пари бара поранешната свршеница на Лука Дончиќ по раскинувањето! (ФОТО) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: