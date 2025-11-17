Еве колку пари заработи Новак Ѓоковиќ од тенисот во 2025 година

Заврши финалниот Мастерс во Торино, каде Јаник Синер повторно ја освои титулата. Италијанецот победи против Карлос Алкараз во големото финале со 2:0, со што стана најмладиот играч на кого му успеало тоа. Како што заврши со тоа, беше потврдено колку некој заработил во 2025 година од тенисот.
Оваа година, Новак Ѓоковиќ успеа да освои два турнира, двата од серијата 250. Едниот во Женева, а другиот во Атина, што му донесе 101 трофеј во кариерата, но Новак може да се пофали и дека играл барем во полуфиналето на сите четири Гренд слем турнири.
Сепак, тој не успеа да освои трофеј таму, но повторно успеа да освои значителна парична награда во текот на годината.
Во 2025 година, заклучно со 17 ноември, Новак Ѓоковиќ заработил вкупно 5.140.175 долари од тенис! Со тоа тој е седми во светот по заработка, додека на убедливите први две места се Јаник Синер со 19.120.641 долари, како и Карлос Алкараз со 18.803.427 долари.
If you thought the point difference between Sincaraz and the rest was massive… the prize money gap is GIGANTIC (These are figures before bonuses. ATP also never includes mixed doubles earnings and YEC alternates’ fees in official prize money.) pic.twitter.com/mjpkFbiiQV— Oleg S. (@AnnaK_4ever) November 17, 2025
Потоа следуваат Александар Зверев со 6.060.174, и Тејлор Фриц (5.475.728), Феликс Оже Алиасим 5.262.350, и Алекс Де Мајнор со 5.241.711 долари.
