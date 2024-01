„ЕВЕ ЛУЃЕ, ПИЦАТА Е ГОТОВА“ Само на балканец може да му текне на ова! Вулканот на Исланд работи, тој наместо да бега пече на лава (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Бата ​​Осовина, дечко од балканот, кој на мрежите се претставува под тоа име, живее и работи на Исланд , а ги освои луѓето од нашите простори, меѓу другото, со видеото како пече пица на врела лава !

Вулканот работи, а тој пече?! Луѓето со неверување гледаа што прави Бата додека другите се засолниле и избегале.

Направил пица, ја ставил во тавче, во врелата лава, а кога ја подигнал камерата во далечина, се гледало дека целата област „гори“ од жешката лава…

