Еве од што почина Габи Новак: Пријателите зборуваа за нејзините последни денови, таа не го прослави роденденот

Пејачката Габи Новак почина денес, 11 август, на 89-годишна возраст, а како што открија нејзините блиски пријатели, таа се борела со тешко воспаление.Според „Јутарњи.хр“, Габи Новак боледувала пневмонија во последните недели.– Таа си замина тивко, а со нејзиното заминување, како музиката да престана – велат нејзините пријатели.Таа не го прослави својот последен роденденГаби почина во понеделник наутро, а не го прослави својот последен роденден, кој беше на 8 јули.– Воопшто веќе не ги славам вашите родендени. Па, ако наполнам деведесет за две години, тогаш ќе направиме мала забава. По повод овој роденден, имавме мало пријателско дружење, но тоа не беше прослава, само подобар ручек. Сè беше нормално и скромно. Таква сум, така сакам најмногу – рече Габи Новак пред две години.Нејзиниот син почина пред два месеци.Габи Новак го имаше синот Матија со Арсен Дедиќ, кој почина во јуни на 53-годишна возраст.Во 2007 година, хрватските медиуми пишуваа за неговата борба со зависноста од алкохол, а тој зборуваше и за болничкото лекување.– Мислев, се плашев дека ќе има криза, но ништо слично. Имам проблеми со алкохолот веќе 16 години . Музиката си го направи своето. Во еден момент стигнав до точка каде што не можев да вежбам или компонирам без алкохол. Тоа сега е зад мене. Одлично ми е, и тоа не само физички. Најважно е што сега гледам на светот попозитивно – рече тогаш.

