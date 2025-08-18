Еве што вели вашиот ПОДЗНАК за вас: Вие сте родени лидери ако сте ЈАРЕЦ или РАК во подзнак, а силна ИНТУИЦИЈА имаат…

0 SHARES Сподели Твитни

За да го пресметате подзнакот, треба да имате точно време / час на раѓање, датум и место.

Знакот и подзнакот се една целина, тие функционираат како име и презиме, така што тие две работи никогаш не треба да се одделуваат, бидејќи тоа се најважните точки во нашиот хороскоп.

Подзнакот ја модифицира вашата натална карта и се наоѓа во првата куќа. Тоа е една од најважните точки во хороскопот и го покажува вашиот подзнак во однос на часот на вашето раѓање.

Што значи подзнакот?

Како што Земјата ротира еден степен, хороскопот се издига над хоризонтот – затоа е важно точното време на раѓање.

Подзнак значи будење на човекот, зборува за тоа како ќе се однесувате со другите луѓе, тоа влијае на вашиот физички изглед.

Исто така може да го опише вашиот љубовен живот и вашето здравје.

Ја покажува околината што ја добива човекот за време на неговото растење, го покажува детството.

Подзнакот кажува како лицето се претставува пред својата околина и начинот на кој реагира во основни ситуации.

На некој начин, претставува „маска“.

Тоа е првиот впечаток што го имате за некоја личност додека не ја запознавате. Тогаш ќе го видите знакот на таа личност, односно неговото Сонце. Сонцето е секогаш во знакот во кој се раѓа една личност.

Видови на подзнаци

Кардинални знаци: Овен, Рак, Вага, Јарец. Овој подзнак ги нагласува иницијативите и лидерството.

Фиксни знаци: Бик, Лав, Шкорпија, Водолија. Овој подзнак ја нагласува стабилноста, упорноста и посветеноста.

Променливи знаци: Близнаци, Девица, Стрелец, Риби. Овој подзнак ги нагласува прилагодливоста, промените и флексибилноста.

Елементи на подзнакот според 4 класични елементи (оган, земја, воздух и вода)

Огнен подзнак: Овен, Лав, Стрелец имаат изразена енергија, ентузијазам и оптимизам.

Земјен подзнак: Бик, Девица, Јарец, овие луѓе се повеќе насочени кон материјални работи, резервирани се, тешко е да ги покажат своите емоции и поради тоа изгледаат ладни.

Воздушен подзнак: Близнаците, Вага и Водолијата имаат силни комуникациски вештини.

Воден подзнак: Рак, Шкорпија, Риби имаат изразена интуиција, тие се многу чувствителни, силна емпатија.

