Еве што се случува ако пиете сок од портокал секој ден

Заедно со кафето, сокот од портокал е еден од најчестите пијалоци за почеток на денот. Иако нуди многу здравствени придобивки слични на оние од цел портокал, постојат важни разлики, а многу сокови купени во продавница содржат адитиви кои е подобро да се избегнуваат. Ова го поставува прашањето: што всушност се случува во телото кога го пиеме секој ден, пишува Real Simple.

Една чаша (околу 240 мл) 100% сок од портокал содржи околу 112 калории, 26 грама јаглехидрати и само половина грам влакна. Но, тој е богат со микронутриенти: содржи 124 мг витамин Ц (138% од препорачаниот дневен внес), 496 мг калиум (11% од дневниот внес) и 74 микрограми фолна киселина (19% од дневниот внес).

„Една порција 100% сок од портокал обезбедува повеќе од доволно витамин Ц за зајакнување на имунитетот, калиум за здравјето на срцето и рамнотежата на течностите и фолна киселина, што е важно за растот и обновувањето на клетките“, објаснува нутриционистката Кајтлин Хипли.

Овие хранливи материи исто така ја поддржуваат густината на коските, ја подобруваат апсорпцијата на железо и придонесуваат за здравјето на кожата. Сокот содржи и растителни соединенија како хесперидин, што дополнително го зајакнува имунолошкиот систем.

На пазарот се достапни и збогатени сокови.

„Збогатените верзии често имаат додаден калциум и витамин Д, што ги прави лесен начин за поддршка на здравјето на коските“, вели нутриционистот Дани Домингез.

Стискањето ги отстранува влакната

Процесот на цедење сок има и предности и недостатоци.

,,Без влакна, 120 милилитри сок од портокал може да содржи хранливи материи споредливи со три исцедени портокали, како што се многу витамин Ц, калиум и фолна киселина“, објаснува нутриционистката Шаира Даја.

Но, сокот ги отстранува влакната, оставајќи го шеќерот концентриран.

„Сокот од портокал е концентриран извор на природни шеќери без влакна што го забавуваат варењето. Бидејќи шеќерите се апсорбираат брзо, доаѓа до брзо зголемување на гликозата во крвта и инсулинот. Затоа, сокот не дава исто чувство на ситост како целото овошје“, објаснува Домингез.

Даја додава: „Пијалоците богати со шеќер, дури и 100 проценти сокови, содржат повеќе калории отколку што очекуваме, што може да придонесе за зголемување на телесната тежина ако се консумираат редовно или во големи количини.“ Покрај тоа, многу сокови содржат адитиви, конзерванси или додаден шеќер, што може да стимулира воспалителни процеси во телото.

Што се случува ако пиете сок од портокал секој ден?

„Чаша 100-процентен сок од портокал дневно може да биде лесен начин да внесете важни хранливи материи како витамин Ц, калиум и фолна киселина во вашата исхрана. На долг рок, ова може да го зајакне имунитетот, да го поддржи здравјето на срцето и да го подобри целокупниот внес на хранливи материи“, вели Хипли.

Истражувањата, исто така, укажуваат на можни заштитни ефекти.

„Неодамнешните студии покажуваат дека консумирањето природни овошни сокови е поврзано со помал ризик од деменција, помала фреквенција на хронична опструктивна белодробна болест и подобрувања во регулирањето на крвниот притисок, воспалителните процеси и липидниот метаболизам“, вели Домингез.

Сокот помага и за хидратација.

„Може да нè освежи за време на топло време или да ги надополни течностите и енергијата кога сме болни“, додава Даја.

Но, сите тројца нутриционисти нагласуваат дека умереноста мора да биде на прво место.

„Бидејќи сокот е природно сладок и има малку растителни влакна, консумирањето големи количини може да доведе до прекумерен внес на калории или ненадејни скокови на шеќерот во крвта. Важно е да се вклучи во балансираната исхрана“, истакнува Хипли.

Посебен проблем е неговата киселост.

„Сокот од портокал е многу кисел и може да ја омекне и оштети забната глеѓ на долг рок“, предупредува Домингез. Поради шеќерот, калориите, киселоста и недостатокот на влакна, Даја генерално не препорачува пиење сок секојдневно.

Како да го направите сокот од портокал поздрав избор?

Ако не сакате целосно да се откажете од него, постојат неколку начини да го направите подобар избор.

Изберете сокови збогатени со калциум и витамин Д.

Избегнувајте верзии со додаден шеќер или долг список на состојки.

Опциите со највисок квалитет обично се наоѓаат во ладилници-витрини.

Начинот на консумирање е исто така важен.

„Пиењето сок со оброк или ужина може да помогне во намалувањето на скоковите на шеќерот во крвта и да го продолжи чувството на ситост“, советува Хипли.

Даја заклучува: „Обидете се да не пиете повеќе од 120 милилитри одеднаш.“

