Еве што се случува со вашето тело ако си легнувате по 12 часот секоја вечер

0 SHARES Сподели Твитни

Не постои универзално правило кое одредува кога возрасен треба да си легне, но веројатно сте ја слушнале вообичаената препорака дека е најдобро да заспиете пред полноќ. Но, колку е лошо ако не си легнете додека часовникот не отчука дванаесет?

Експертите за медицина за спиење велат дека нема потреба да паничите ако сте ноќна птица, но одењето во кревет многу доцна може да укажува дека нешто не е во ред со вашиот образец на спиење, објаснува неврологот и специјалист за медицина за спиење Кристофер Винтер од Клиниката за неврологија и спиење во Вирџинија и водител на подкастот „Sleep Unplugged“, во интервју за Yahoo Life, објавува Nova.rs.

Подолу е преглед на тоа што покажуваат научните истражувања за одењето во кревет по полноќ, што мислат експертите за спиење за оваа навика и неколку совети за оние кои сакаат да пробаат да си легнат порано.

Што вели науката за спиењето по полноќ

Нема многу истражувања што директно ги испитуваат ефектите од спиењето по полноќ, но постојат некои – и, за жал за оние кои сакаат да останат будни до доцна, резултатите не се охрабрувачки.

Студија објавена во списанието JAMA Network Open анализирала податоци од речиси 1.200 луѓе и открила дека оние кои постојано оделе на спиење по полноќ имале поголема гликемиска варијабилност. Гликемиската варијабилност се однесува на степенот до кој нивоата на шеќер во крвта варираат – идеално, тие нивоа треба да останат стабилни. Авторите на студијата истакнуваат дека гликемиската варијабилност е фактор на ризик за хронични заболувања и предвремена смртност, што го поставува прашањето дали спиењето по полноќ го зголемува ризикот од такви последици.

Пронајдете не на следниве мрежи: