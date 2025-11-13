Еве што се случува со вашето тело ако јадете лук секој ден

0 SHARES Сподели Твитни

Лукот е суштински дел од многу кујни и еден од најмиризливите зачини што му дава карактер на јадењето. Но, покрај збогатувањето на вкусот, оваа моќна состојка крие изненадувачки здравствени придобивки. Се користи со векови за медицински цели, а денес лукот сè повеќе се препорачува како природен додаток во исхраната. Редовната консумација може да помогне во намалувањето на воспалението, зајакнувањето на имунитетот, поддршката на мозокот и срцето и одржувањето на здрави коски.

Диететичарите му објаснуваат на Parade како јадењето лук секој ден може да има позитивен ефект врз телото и кога треба да се биде внимателен.

Го намалува воспалението и ризикот од хронични заболувања

Според диететичарот Алекс Касперо, лукот е моќен сојузник во борбата против оксидативниот стрес и воспалението. Истражувањата покажаа дека жените кои земале додатоци во исхраната со лук една година имале пониско ниво на оксидативен стрес, благодарение на антиоксидансите кои помагаат во намалувањето на ризикот од хронични заболувања, вклучително и некои видови рак.

Нутриционистката Аманда Бејкер Лемејн додава дека лукот е богат со фитохемикалии и микронутриенти кои го поддржуваат имунолошкиот систем. Редовната консумација може да ја зајакне природната одбрана на телото и да ги намали воспалителните процеси кои придонесуваат за разни болести.

Поддржува здравјето на мозокот

Благодарение на неговите антиоксидантни и антиинфламаторни својства, лукот може да помогне во зачувувањето на когнитивната функција. Лемајн објаснува дека неговите соединенија помагаат во заштитата на мозочните клетки од оксидативно оштетување, што може да го намали ризикот од невродегенеративни заболувања како што е Алцхајмеровата болест.

Научните студии потврдуваат дека лукот може да го ублажи невроинфламацијата и да го забави процесот на стареење на мозокот, особено кога се консумира како дел од урамнотежена исхрана.

Го зајакнува имунолошкиот систем

Лукот е познат по тоа што го зајакнува имунолошкиот одговор. Истражувањата покажаа дека неговите антиоксиданси ја стимулираат активноста на имуните клетки и му помагаат на телото да се бори против инфекциите. Иако ефектите не се моментални, редовната консумација може да придонесе за долгорочен отпор.

Помага во одржувањето на здрави коски

Помалку позната, но многу корисна придобивка од лукот е неговата поврзаност со здравјето на коските. Истражувањата покажуваат дека може да го намали губењето на коскената маса, да го подобри минералниот состав и да го забрза закрепнувањето од повреди.

Студиите спроведени врз жени покажаа дека редовната консумација на лук има позитивен ефект врз густината на коските, поради што се верува дека може да помогне и во спречувањето на остеопороза.

Добро е за срцето, особено ако ја замени солта

Кога се користи како замена за сол, лукот станува моќен сојузник за здравјето на срцето. Касперо забележува дека истражувањата ја поврзале консумацијата на лук со намалени нивоа на триглицериди и ЛДЛ холестерол.

Лукот додава богат вкус на јадењата без вишок натриум, што го прави одлична алтернатива за луѓе кои сакаат да го намалат внесот на сол. Додавањето свеж или сушен лук, заедно со други ароматични зачини, може да го подобри вкусот на храната, а воедно да го поддржи кардиоваскуларното здравје.

Кога треба да бидете внимателни?

Иако повеќето луѓе можат безбедно да уживаат во лук, постојат исклучоци. Луѓето кои земаат лекови за разредување на крвта или се подготвуваат за операција треба претходно да се консултираат со својот лекар. Лукот може да ги зголеми ефектите на овие лекови и да влијае на згрутчувањето на крвта.

Исто така, суровиот лук може да ги влоши симптомите на горушица, па затоа е подобро да изберете сушен или мелен лук. Луѓето со синдром на иритабилни црева треба да го ограничат неговиот внес бидејќи може да предизвика непријатност.

