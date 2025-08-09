Еве што се случува со вашето тело кога ќе испиете чаша вода на празен стомак

0 SHARES Сподели Твитни

Резултатите ќе ве изненадат и можеби ќе ги променат вашите утрински навики!

Многу луѓе не знаат дека едноставна навика, како што е пиењето чаша вода на празен стомак, може да има моќно влијание врз вашето целокупно здравје. Овој ритуал е популарен и во Јапонија, каде што е дел од традиционалните здравствени совети, а неодамнешните истражувања покажуваат дека телото реагира на овој потег на повеќе нивоа.

Според д-р Јелена Марковиќ, нутриционист од Белград, „хидратацијата веднаш по будењето ја стимулира работата на внатрешните органи, особено бубрезите и цревата, и помага во елиминирањето на токсините“.

Како водата му помага на телото?

По ноќ помината без внесување течности, телото е малку дехидрирано, а тоа може да влијае на нивото на енергија и концентрацијата. Кога пиете вода пред појадок, му помагате на телото да се ослободи од штетните супстанции, го подобрувате варењето и го забрзувате метаболизмот.

Покрај тоа, водата го стимулира лачењето на жолчката и го олеснува празнењето на цревата – одличен совет за секој што се бори со запек. Здравиот црн дроб е клучот за детоксикација, а пиењето вода наутро е негов природен стимул.

За кого е особено корисна оваа навика?

Доколку имате проблеми со варењето, висок крвен притисок или сакате да го зајакнете имунолошкиот систем, чаша вода на празен стомак може да биде многу корисна. Секако, луѓето со одредени здравствени состојби треба да се консултираат со лекар, особено ако имаат проблеми со бубрезите или срцето.

Пијте 200 до 300 мл млака вода веднаш по будењето, пред какви било оброци или миење заби.

За дополнителен ефект, додадете парче лимон или малку мед, што го стимулира црниот дроб и имунолошкиот систем.

Избегнувајте ладна вода бидејќи може да го наруши варењето.

