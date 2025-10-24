Еве што треба да јадете пред тренинг за да ги постигнете посакуваните резултати

0 SHARES Сподели Твитни

Подготовката на оброк пред тренинг е подеднакво важна како и оброкот по него. Правилната исхрана пред физичката активност влијае на нивото на енергија што ја имате за вежбање, но и на брзината на закрепнување. Подолу даваме практични упатства за составување оброк пред тренинг.Внесувањето на вистинските хранливи материи пред тренинг им помага на мускулите да имаат гориво за работа и му овозможува на телото да реагира поефикасно.Јаглехидратите се главен извор на енергија, бидејќи телото ја користи гликозата од нив за да ги напојува мускулите преку гликоген. Тие се особено важни за кратки, интензивни активности.Протеините во оброкот пред тренинг помагаат во обновувањето на мускулите и градењето на маса. Кога оброкот има добра содржина на протеини, тоа овозможува почист ефект на тренингот и подобри перформанси.За продолжено вежбање со низок до умерен интензитет, мастите се важен извор на енергија. Во такви случаи, вреди да се вклучат во планот за исхрана пред тренинг.Кога да јадете пред тренинг?Времето на оброк игра клучна улога:Ако имате 2-3 часа до тренингот, јадете оброк што содржи јаглехидрати, протеини и масти.Доколку времето до тренинг е пократко, јадете помал оброк со акцент на протеини и јаглехидрати, а избегнувајте големи количини масти за да не го оптоварите дигестивниот систем и да спречите непријатни симптоми за време на вежбањето.

