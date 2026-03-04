Евроамбасадорот Рокас поминал пеш во центарот на Скопје

Евроамбасадорот Михалис Рокас на „Икс“ објави две фотографии од центарот на Скопје, кај Министерството за финансии, каде, како што вели, денес поминал пеш. Тој останал зачуден од столб на улична светилка за која вели дека изгледа како да ѝ пркоси на гравитацијата.
Иако самиот факт што ова го забележал, а потоа и го фотографирал и го објавил на социјалната мрежа, укажува на тоа дека Рокас не се движи многу често пеш низ центарот на Скопје, тој во секој случај е во право. Во објавата, тој вели дека општинските служби имаат многу работа.
Walking in Skopje close to the Ministry of Finance.
A lamppost defying gravity! Lots of work for the municipal authorities… pic.twitter.com/FfgttPwNoo
— Michalis Rokas (@MichalisRokasEU) March 4, 2026