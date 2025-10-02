„ЕВРОПА Е ВО ХИБРИДНА ВОЈНА“: Предупредување од данската премиерка во Копенхаген на самитот на европските лидери

Премиерката на Данска, Мете Фредериксен, која претседава со Европската Унија до крајот на оваа година, и која вчера беше домаќин на шефовите на држави или влади на самитот во Копенхаген, нагласи дека Европа е во „хибридна војна“, истакнувајќи ги нападите со беспилотни летала и саботажите што се случуваат во последно време.

– Целта на хибридната војна е да нè загрози, да предизвика поделба и дестабилизација – рече Фредериксен, наведувајќи дека оваа „војна“ се води со разни средства, како што се беспилотни летала, кибер напади и саботажи.

Шефицата на данската влада испрати алармантна порака дека ова е само почеток, со претпоставка дека ситуацијата ќе се влоши и ќе стане „многу посериозна“. Таа изјави дека не се нападнати само Данска и Полска, туку дека станува збор за поширок, континентален предизвик.

Како домаќин на состанокот, таа затоа побара сеопфатен преглед на новата безбедносна ситуација на континентот. Нешто слично, дискусија за воените капацитети, побара и шефицата на европската извршна власт, Урсула фон дер Лајен.

Вчерашниот самит беше замислен како начин за хармонизирање на европската одбранбена стратегија и нејзино зголемување, со постојано растечки „воздушен ѕид“ против беспилотни летала. Неколку земји веќе испратија радари и системи против беспилотни летала во Данска како прва помош, не само за да ѝ помогнат да се справи со ситуацијата во која неодамна се најде со нарушувањата на нејзиниот воздушен простор, туку и за да го следат аеродромот во Копенхаген, каде што слетуваат и полетуваат највисоките европски достоинственици.

Меѓу земјите што ѝ помогнаа на Данска во оваа ситуација на ад хок основа се Обединетото Кралство, Германија, Франција, Полска, САД и Шведска. Фрегата од Германија дојде на помош, а 35 француски војници специјално обучени за контрола на небото беа испратени и во Данска. На данските граѓани истовремено им беа дадени „пакети за преживување“. Психозата се случи откако беспилотни летала го нарушија данскиот воздушен простор четири пати минатата недела, додека „бродови-духови“ беа забележани недалеку од нејзиниот брег.

Данска е меѓу земјите што обезбедуваат најголема помош за Украина, а Копенхаген стравува дека овие два факта, помошта за Украина и неидентификуваните беспилотни летала, се директно поврзани.

Фредериксен предупреди дека ЕУ заостанува во одговорот на заканата од Русија, инсистирајќи на брзо зајакнување на воените капацитети, особено во областа на беспилотните летала и воздушната одбрана. Иако данската влада не ја обвини директно Русија за инцидентите со беспилотните летала, Мете Фредериксен рече дека постои „само една земја“ што е способна да го стори тоа.

– Европа е во најопасната ситуација од крајот на Втората светска војна – нагласи таа.

Европските лидери истовремено разговараа за тоа како да продолжат да испраќаат помош за Украина, овој пат во износ од 140 милијарди, со намера да го сторат тоа од замрзнати руски средства надвор од границите на земјата. Сепак, има земји што се спротивставуваат на ова, сметајќи дека користењето на овие средства би било нелегално.

Денес, како продолжение на самитот на лидерите на ЕУ, во Копенхаген ќе се одржи состанок на Европската политичка заедница, составен од 47 земји, вклучувајќи ја и Србија. Целта е да се координираат одлуките во областите на безбедноста и енергетиката, каде што исто така постојат разлики и различни интереси.