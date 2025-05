0 SHARES Сподели Твитни

Европската централна банка (ЕЦБ) забрзано го унапредува својот проект за дигитално евро, надевајќи се дека ќе ја врати контролата врз малопродажните плаќања, а воедно ќе овозможи иновации и во потрошувачките и во големопродажните трансакции.

Во говорот на Пјеро Чиполоне, член на извршниот одбор на ЕЦБ, иницијативата ги одразува растечките загрижености дека зависноста на Европа од платформи за плаќање надвор од ЕУ ја загрозува нејзината финансиска независност и нејзината способност да ја обликува иднината на парите.

ЕЦБ призна видлива промена во однесувањето на потрошувачите: додека готовината некогаш служеше како сидро на секојдневните трансакции, нејзината улога брзо исчезнува. Во 2023 година, само 24% од малопродажните плаќања во еврозоната беа извршени со готовина.

Повеќе тука

The post ЕВРОПА ЗАБРЗАНО СЕ ПОДГОТВУВА ЗА ДИГИТАЛНОТО ЕВРО appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: