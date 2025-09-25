0 SHARES Сподели Твитни

Фискалната стабилност е клучен „сојузник“ на Русија заедно со армијата и морнарицата, изјави министерот за финансии Антон Силуанов на економскиот форум во Москва.Притоа, тој се потсети на познатата изрека на царот Александар III дека Русија има само два сојузници – армијата и морнарицата – нагласувајќи дека денешната сила на земјата се одразува и во нејзината економска отпорност.Помала зависност од цените на нафтатаСилуанов истакна дека финансиската стабилност е можна само ако се намали зависноста на буџетот од флуктуациите на цените на нафтата. Како клучна мерка, тој најави план за заштита на федералниот буџет од западните санкции што влијаат врз рускиот енергетски сектор.Планот предвидува постепено намалување на таканаречените маргинални цени на нафтата – нивото на кое буџетот не влегува во дефицит.– Денес е 60 долари за барел, а до 2030 година планираме да го намалиме на 55. Секоја година зависноста на буџетот од нафта и гас ќе биде помала за еден долар – рече министерот, додавајќи дека учеството на приходите од извори на енергија во буџетот на тој начин би паднало на 22%.„Мускулна“ буџетска политикаСилуанов ја опиша буџетската политика како начин државните финансии да се направат „помускулни“ и поотпорни на надворешни притисоци. Целта е санкциите, трговските војни и флуктуациите на светскиот пазар на суровини да бидат апсорбирани во системот, така што тие „ќе останат целосно незабележливи за обичните граѓани“.Изјавата доаѓа во време кога Европската Унија го разгледува 19-тиот пакет санкции, кои, според медиумите, би можеле да ја погодат руската нафтена инфраструктура – пристаништа, терминали и компании вклучени во осигурувањето за транспорт и испорака.Претходниот пакет, усвоен во јули, ја намали горната граница на цената на руската нафта на околу 47,60 долари за барел и го забрани повторниот извоз на нафтени производи преработени во трети земји под други ознаки.Вашингтон продолжува да врши притисок врз ЕУ целосно да го прекине увозот на руска нафта, тврдејќи дека тоа би можело да го забрза крајот на конфликтот во Украина. Сепак, додека Брисел вети дека ќе го прекине увозот на фосилни горива од Русија до 2027 година, Унгарија и Словачка, кои остануваат зависни од снабдувањето преку цевководи, се силно против построги мерки, покажувајќи длабоки поделби во рамките на блокот.

Пронајдете не на следниве мрежи: