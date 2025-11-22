Европа испратила толку многу ТНТ експлозиви во Израел што не може да се одбрани себеси или Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Европа не може да обезбеди доволно ТНТ за да се одбрани себеси или Украина, главно затоа што нејзиниот монополски снабдувач на експлозиви е склучен договор да го испраќа поголемиот дел од своето производство во САД, кои потоа го извезуваат за употреба од страна на Израел во Газа, тврди полски пратеник.

Левичарот Разем Мацеј Коњечни рече дека полската компанија „Нитро-Кем“, во сопственост на Полската група за оружје, не може да ја задоволи побарувачката делумно затоа што потпишала последователни договори за снабдување на САД со ТНТ, каде што се користи во бомби испорачани на Израел.

Според извештаите, полските експлозиви се користат од страна на САД за производство на разни видови муниција, вклучувајќи ги и пенетрациските бомби МК-84 и БЛУ-109, за кои Израел е обвинет дека ги користел во Газа.

САД моментално немаат средства за домашно производство на ТНТ, а сериозен недостиг ја натера американската влада да даде дозвола за изградба на фабрика во Кентаки.

„Полскиот ТНТ целосно се извезува во странство, а бомбите произведени од него паѓаат врз главите на невини цивили во Газа и Јемен. Во меѓувреме, поради ова пренасочување на фабричкото производство, Полска нема подготвени средства за производство на сопствена потребна муниција: нашите моментални резерви на ТНТ би биле доволни за вооружени активности само еден месец во случај на војна. Ниту, пак, имаме доволно ТНТ за да обезбедиме артилериски гранати за Украина. Потребно е целосно објаснување дали Газа се става пред одбраната на Европа и дали тоа е барање што Америка го упатува до полската влада“, изјави Коњечни за Гардијан.

Коњечни го покрена прашањето во полскиот парламент во петокот.

Се проценува дека полската фабрика ќе произведува помеѓу 10.000 и 12.000 тони ТНТ годишно. Но, околу половина од нејзиното сегашно производство е наменето за САД барем до 2029 година.

Не е точно познато колкав дел од извезениот полски ТНТ се користи во Украина, Газа или се задржува за употреба од страна на американската војска. Нема индикации дека Нитро-Кем ги прекршил полските закони.

Алтернативен извор на 5.000 тони ТНТ годишно беше Зорја во Украина, но фабриката во Луганск сега е под руска окупација. На САД не им е дозволено да купуваат ТНТ од Кина, а еколошките опасности поврзани со производството на експлозиви ја прават изградбата на фабрика за ТНТ исклучително тешка задача.

Во април 2025 година, „Нитро-Кем“ потпиша нов договор од 310 милиони долари со „Парамаунт Ентерпрајзис Лтд“, приватна компанија за одбранбена логистика специјализирана за транспорт на муниција и експлозиви, за испорака на 18.000 тони ТНТ во САД помеѓу 2027 и 2029 година. Договорот беше потпишан во присуство на полскиот заменик-министер за одбрана, Цезари Томчик.

Во извештај напишан од група палестински невладини организации се тврди дека „без ТНТ произведен во Полска, невидениот обем и интензитет на воздушното бомбардирање што уби десетици илјади Палестинци и ги уништи условите за живот во Појасот Газа (…) не би биле можни“.

Извештајот е подготвен од Народното ембарго врз Палестина, Палестинското младинско движење, Истражувањата на светот во сенка и Одделот за истражување на движењето, кои го следеа протокот на американско оружје во Израел.

Невладините организации истакнуваат дека помеѓу октомври 2023 и јули 2024 година, САД испорачале најмалку 14.000 МК-84 и 8.700 МК-82 во Израел. Во мај 2024 година, Бајден ја паузираше испораката на некои поголеми бомби, но Доналд Трамп ги укина тие ограничувања штом ја презеде функцијата.

„Џенерал Дајнамикс“, петтата најголема компанија за одбранбена опрема во светот, порано ја произведуваше серијата МК-80 во својот објект „Гарланд Оперејшнс“ во близина на Далас, но објектот во Гарланд неодамна го презеде американската подружница на турската одбранбена компанија „Репкон“. Турскиот претседател, Реџеп Таип Ердоган, е еден од најжестоките критичари на Израел, обвинувајќи го Израел за геноцид во Газа.

Во соопштението, Нитро-Кем наведува: „Нагласуваме дека Нитро-Кем го врши своето работење во согласност со важечките национални и меѓународни закони и сите прописи релевантни за индустријата за оружје. Компанијата останува под постојан надзор на надлежните државни институции, а нејзините активности се спроведуваат во согласност со важечките процедури и меѓународните стандарди.“

