Европа треба да се подготви за најлошото можно сценарио: Експертите советуваат 5 итни мерки

Европската Унија мора да почне да подготвува конкретни планови за справување со животот на континентот кој ќе биде за четири степени Целзиусови потопол поради климатските промени , велат научниците.

„ Климата во Европа се менува брзо. Ова не е далечен или апстрактен ризик “, рече Отмар Еденхофер, претседател на Европскиот научен советодавен панел за климатски промени.

Како што планетата се затоплува, екстремните временски настани како што се поплавите и сушите претставуваат растечка закана за европското општество, економија и екосистеми. Во последниве години, десетици илјади Европејци починаа во топлотни бранови. Но, напорите на ЕУ да се подготви за сегашните и идните последици од глобалното затоплување се недоволни, фрагментирани и им недостасува кохерентна визија, предупреди Еденхофер.

„На Европската Унија ѝ недостасува заедничко разбирање за тоа за што треба колективно да се подготви, што доведува до недоследни проценки на климатскиот ризик што честопати го поткопуваат управувањето со ризикот“, додаде тој.

Планирање на буџетот за климатски промени

Според комитетот, Европа треба да се заштити себеси претпоставувајќи дека до 2100 година континентот ќе биде четири степени потопол отколку во прединдустриската ера.

Покрај воспоставувањето заедничка почетна точка за подготовки, комитетот препорачува уште четири мерки за да се направи Европа поотпорна на климатските промени, од поставување обврзувачки цели до предлагање ЕУ да го планира својот буџет земајќи ги предвид климатските ризици.

Советите од панелот, независен конзорциум од виши научници задолжени според законот на ЕУ за издавање насоки за климатската политика, честопати се покажуваат како влијателни. Неговиот извештај од 2023 година, во кој се препорачува цел за намалување на емисиите за најмалку 90 проценти до 2040 година, одигра голема улога во охрабрувањето на институциите на ЕУ да ја усвојат таа бројка како своја цел.

Повеќе од една третина од населението во регионот ќе се соочи со недостиг на вода

Научниците велат дека сушите во јужна Европа ќе стануваат почести и поинтензивни со зголемувањето на глобалните температури. Според Меѓувладиниот панел на Обединетите нации за климатски промени (IPCC), повеќе од една третина од населението на регионот ќе се соочи со недостиг на вода при глобално затоплување од 2°C, додека при 3°C овој процент се дуплира. Ограничувањето на затоплувањето го ограничува овој ризик.

За да се справат со преостанатиот ризик, земјите можат да спроведат мерки за прилагодување, како што се охрабрување на земјоделците да преминат на култури поотпорни на суша или управување со користењето на водата. Колку е посилно затоплувањето, толку е поголем ризикот регионите и економските сектори повеќе да не можат да се прилагодат.

Сè што ЕУ моментално има е нејасна стратегија за адаптација за 2021 година. Повеќето земји од ЕУ имаат национални планови за адаптација или закони со релевантни елементи, но и Европската агенција за животна средина и Европскиот суд на ревизори предупредија дека законодавството значително се разликува од земја до земја и дека некои стратегии се базираат на застарени научни сознанија.

Европа треба да се подготви за најлошото можно сценарио

Ова не е доволно, соопшти советодавниот панел. Меѓу нивните пет препораки, научниците сакаат ЕУ да развие координирана визија со „цели за прилагодување специфични за секторот, на пример за 2030 и 2040 година“, и да најде начини за управување со растечките економски трошоци од климатските катастрофи, на пример преку буџетски и осигурителни механизми.

Научниците велат дека ова мора да се базира на заедничко референтно сценарио, препорачувајќи ЕУ да се подготви за глобално затоплување помеѓу 2,8°C и 3,3°C над прединдустриските нивоа, што е во согласност со проекциите „кои имплицираат затоплување од околу 4°C за Европа“, рече Еденхофер.

„Принципот на претпазливост“ бара од ЕУ да се подготви за ова сценарио, а исто така да ја „тестира отпорноста“ на своето планирање на сценарија со уште поголемо затоплување, рече Еденхофер, со оглед на неизвесноста околу глобалните напори за намалување на емисиите.

