Европа ќе отстранува постари авотомобили

Европа воведува нови технички прописи што ќе ги отстранат постарите автомобили од патиштата, а дизел автомобилите без DPF филтри се особено погодени, што ќе ги стави многу сопственици во тешка финансиска положба.

Европа најави драстични мерки кои директно ги таргетираат автомобилите постари од 10 години, особено дизел автомобилите. Бриселските власти ја оправдуваат оваа иницијатива со потребата од намалување на сообраќајните несреќи и загадувањето, меѓутоа, реалноста за сопствениците на постари возила може да биде финансиски катастрофална.

Новите правила воведуваат построги технички прегледи, со посебен фокус на автомобили без филтри за честички од дизел (DPF), од кои има милиони на европските патишта. Овој потег е дел од поширока стратегија за постепено елиминирање на постарите возила од сообраќајот, без оглед на нивната фактичка состојба и одржување.

Во некои земји од ЕУ, веќе е задолжително сите автомобили постари од една деценија да се подложат на годишен технички преглед, заедно со евиденција за километража. Интересно е што дури и Германија, позната по своите ригорозни технички инспекции што ги надминуваат бриселските стандарди, не инсистира на годишни инспекции, туку ги организира на секои две години.

Германските експерти ги отфрлаат предложените мерки

Германските експерти остро го критикуваа европскиот предлог, нарекувајќи го непропорционален и прескап, особено за добро одржувани постари возила. Тие веруваат дека Брисел погрешно пристапува кон проблемот со сообраќајните несреќи, оптоварувајќи ги сопствениците наместо да ги решава основните проблеми.

Најконтроверзниот дел од објавените регулативи се однесува на возилата без DPF филтри или оние од кои овие филтри подоцна се отстранети. Современите филтри за честички обично се регенерираат сами за време на подолги возења, но градското возење претставува вистински предизвик за дизел моторите со Euro 5 и Euro 6, што доведува до абење и дефект по 150.000-200.000 километри.

Заменувањето на DPF филтерот може да чини до 2.500 евра, поради што многу сопственици прибегнуваат кон алтернативни решенија како што се чистење, „дупчење“ или целосно отстранување од издувниот систем. Проблемот за регулаторите е што сегашните тестови за техничка исправност не ја мерат ефикасноста на овие компоненти или честичките во издувните гасови.

Практично е невозможно Европската Унија да го утврди точниот број на возила без функционални DPF филтри без демонтирање на издувните системи, што не е ниту дозволено ниту изводливо за време на стандардните инспекции.

Доколку предложените мерки се усвојат, милиони сопственици на дизел-мотори ќе се соочат со тешка одлука – да платат за скапи поправки или да се збогуваат со своите автомобили. Иронично, многу од овие возила веројатно ќе завршат во Источна Европа и на Балканот, само поместувајќи го проблемот со загадувањето.

Оваа ситуација јасно покажува дека европската еколошка агенда е особено тешка за граѓаните со помала куповна моќ, кои не можат да си дозволат нови, поеколошки автомобили.

