Европејците масовно ги откажуваат патувањата во САД

Бројот на европски патници кои ги посетуваат САД драстично се намали поради политичките и економските тензии и стравувањата од непријателска гранична политика на претседателот Доналд Трамп, која сега им се заканува на најпрофитабилните авиокомпании во светот, пишува Фајненшл тајмс.Бројот на посетители од Западна Европа кои поминале најмалку една ноќ во САД во март паднал за 17%, во споредба со истиот период минатата година, покажуваат податоците на американската меѓународна трговска администрација (ИТА).Според анализата на Фајненшл тајмс, патувањата од неколку земји, меѓу кои Ирска, Норвешка и Германија, паднале за повеќе од 20%.Сериозна закана за американскиот туризамПознато е дека овој тренд е сериозна закана за американската туристичка индустрија, која сочинува 2,5% од БДП.Некои авиокомпании и хотели веќе предупредуваат на пад на побарувачката за прекуокеански летови и ширење „негативна перцепција“ за патувањето во САД.Вкупниот број на странски посетители падна за 12% во март во споредба со претходната година – најголем пад од март 2021 година, кога туристичкиот сектор сè уште беше силно погоден од пандемиските ограничувања, покажуваат податоците на ИТА.„Трамп го уништи угледот на САД за само два месеци, што може да се види преку падот на патувањата од ЕУ во САД“, рече Пол Инглиш, ко-основач на туристичката платформа „Кајак“.„Тоа не е само уште еден удар за американската економија, туку штета на угледот што ќе биде тешко да се поправи со генерации“.NEW 🧵The number of people travelling from Europe to the US in recent weeks has plummeted by as much as 35%, as travellers have cancelled plans in response to Trump’s policies and rhetoric, and horror stories from the border. pic.twitter.com/c3Bd2YxTeK— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) April 11, 2025Најпрофитабилните рути во светотТрансатлантските линии се меѓу најпрофитабилните во светот и авиокомпаниите забележаа огромна побарувачка по пандемијата, особено за премиум седишта.„Вирџин Атлантик“ минатата недела предупреди на „умерен“ пад на побарувачката од американските патници за летови преку Атлантикот, додека извршниот директор на „Ер Франс-КЛМ“ Бен Смит рече дека компанијата мора да ги намали цените на цените поради „благо забавување на пазарот“.Сепак, Бритиш Ервејс (сопственост на ИАГ) и Делта Ер Лајнс рекоа дека засега не забележуваат пад на интересот.Успехот на авиокомпаниите е тесно поврзан со целокупното здравје на економијата, бидејќи потрошувачите често го одложуваат патувањето во време на рецесија.Аналитичарите на Barclays оваа недела рекоа дека и понатаму се загрижени за трансатлантските рути, каде што очекуваат „ненадеен пад“ да стане реалност.Значително е намален бројот на летни резервации од европски туристи.Нарен Шам, извршен директор на онлајн платформата за резервации за патувања Omio, рече дека стапката на откажување за патувања во САД во првиот квартал била за 16% повисока од минатата година – со особено висок процент на откажувања кај патниците од Велика Британија, Германија и Франција, каде што биле откажани до 40% од резервациите.Главниот извршен директор на францускиот хотелски гигант Accor, Себастиен Базин, рече дека извештаите за задржување туристи на границата со САД создале „лош впечаток“ за патувањето во САД.Accor минатата недела објави дека летните резервации од европски туристи во САД се намалени за 25%.И пријавениот пад на меѓународните пристигнувања во САД дополнително го нагласува економскиот ризик што произлегува од поагресивните гранични политики под Трамп.Според ИТА, меѓународните посетители потрошиле повеќе од 253 милијарди долари на патувања и слични услуги во САД минатата година, што претставува повеќе од 19% од вкупните трошоци за туризам од 1,3 трилиони долари.„Границите повеќе не се чувствуваат безбедно“Претседателот на Делта, Глен Хауенштајн, рече дека авиокомпанијата забележала „значителен“ пад на резервациите од Канада, што ја натера да ги прекине своите финансиски прогнози за оваа година.Глорија Синк, уметник и автор од Нотингем, Англија, рече дека го откажала патувањето во Сан Франциско во мај, откако прочитала извештаи за приведени туристи.„Границите повеќе не се чувствуваат безбедно“, рече Синк, која е трансродова и вели дека се плаши поради нејзиниот идентитет.„Не знам дали некогаш повторно ќе се вратам, искрено.Спротивно на тоа, патувањето од Канада, главниот извор на туристи до зимските дестинации во САД, исто така опаѓа.Лас Вегас пречека 1,4 милиони Канаѓани минатата година – четвртина од сите меѓународни посетители во градот.



