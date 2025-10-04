Европејци, подгответе се: Орбан откри каде избувнува конфликтот – целиот континент оди во крвопролевање поради оваа земја

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека Европската Унија отворено го турка континентот кон војна поради Украина.Тој го обвини Брисел дека користи „правни трикови“ за да го забрза пристапувањето на Киев, да пренасочи средства и да финансира испораки на оружје.„Предлози за војна на маса“– Копенхаген, втор ден. Ситуацијата е сериозна. Очигледно има провоени предлози на маса. Тие сакаат да префрлат средства од ЕУ во Украина. Тие се обидуваат да го забрзаат пристапувањето на Украина користејќи секакви правни трикови. Тие сакаат да ја финансираат испораката на оружје. Сите овие предлози јасно покажуваат дека Брисел сака да започне војна – напиша Орбан на својата страница на социјалните мрежи.Унгарскиот премиер истакна дека неговата влада ќе остане доследна на својот став за застапување на мирот и нема да поддржува иницијативи што ја туркаат ЕУ во директен конфликт.Цврсто ќе се држиме до ставот на Унгарија, но овој самит докажува и дека наредните месеци ќе бидат поврзани со заканата од војна. Ни е потребна поддршка од целата наша политичка заедница и од секој Унгарец кој бара мир – рече Орбан.Белгија ја отфрли експропријацијата на руски имотПред самитот на европската политичка заедница во Копенхаген, белгискиот премиер Барт де Вевер изјави дека Белгија сè уште одбива да експроприра руски имот под нејзина јурисдикција. Тој рече дека бара целосни правни гаранции од лидерите на сите земји од ЕУ за поделба на финансиските ризици што би можела да ги предизвика таквата одлука.Денес, во главниот град на Данска се одржува состанок на Европската политичка заедница, веднаш по неформалниот самит на Европската Унија. Токму на овие собири Брисел се обидува да ги забрза политичките одлуки што би имале директно влијание врз текот на војната во Украина.

