Европратеник до Вучиќ: Научете дека промена на власта е дел од демократијата

Европратеникот Хелмут Брандштетер за N1 изјави дека е многу тажен од сликите што доаѓаат од Србија во последните денови, карактеризирани со полициска бруталност и судири со демонстрантите, и дека е разочаран што нема доволно силна реакција од ЕУ на она што го прави српскиот претседател Александар Вучиќ, и дека тоа не е фер кон земјата или народот.

Тој истакна дека го гледа Вучиќ како не се обидува да ги зближи луѓето, туку да ги подели, што, според него, е карактеристика на авторитарните режими.

„Студентите се многу важни за Србија, тие играат многу важна улога во градењето на демократијата. Ако не сте задоволни од ситуацијата, тоа значи дека ситуацијата не е добра… Студентите сакаат да се борат против корупцијата и сакаат владеење на правото. Мислам дека претседателот Вучиќ е доволно интелигентен да ја разбере ситуацијата, да направи нешто добро за својата земја, да разговара со студентите, да ги покани да бидат дел од општеството, а не да го делат општеството. Тоа е нешто што го прават авторитарните лидери и мислам дека тоа е голема грешка што Вучиќ ја прави во моментов“, рече Брандштетер.

Тој додаде дека ќе разговара со Европскиот совет на почетокот на септември и дека е во многу добар контакт со комесарката за проширување Марта Косо, која често зборува многу отворено за Србија, како што наведува. Тој исто така вели дека често разговарал со луѓе во Србија и дека знае дека луѓето сакаат да бидат дел од ЕУ и затоа му е неверојатно кога гледа слики од српските градови, „бидејќи сум убеден во владеењето на правото, што значи дека државата има монопол врз употребата на сила, но во добра смисла“. Тој исто така знае дека ова е многу тешко време за критичките медиуми. Му рече на Вучиќ дека ако сака да ги контролира тие медиуми, не може да биде дел од ЕУ.

„Не велам дека ЕУ е одлична, има корупција во сите земји, но ние се бориме против неа и мора да биде многу јасно дека вие се борите против корупцијата“, нагласи тој. Му рече на Вучиќ дека не може да „фрла пратеници“ во затвор. „Тоа е нешто што не се прави во демократија… промената на владата е дел од демократијата и господине Вучиќ, научете дека тоа е дел од демократијата, бидејќи сакаме демократска Србија да биде дел од ЕУ“, рече тој. Кога го прашаа како независните медиуми во Србија можат да преживеат без соодветна поддршка од ЕУ, тој рече дека тоа е добро прашање и предложи група српски парламентарци да дојдат во ЕУ и да ја објаснат ситуацијата. „Не можете да го оставите Вучиќ сам да одлучува за сè… Убеден сум дека народот на Србија ќе има подобар живот во наредните години ако е дел од ЕУ. И тоа ќе биде основа на сè… Опозицијата е дел од демократијата. Медиумите се дел од демократијата. Сакам да го слушнам Вучиќ како вели дека му е потребна опозицијата, бидејќи без опозиција има диктатура. А никој не сака диктатура“, рече тој. Запрашан да го коментира барањето на студентите за распишување избори, тој рече дека не сака да се меша, дека на народот на Србија е да одлучи.

„Факт е дека Вучиќ се плаши од избори. Тоа мора да се одлучи во рамките на Србија, кога ќе се одржат следните избори. Исто така, следните избори бараат јасна реформа и за медиумите. Слушнав дека критичките медиуми биле нападнати на улиците, а тоа не е начин да се води земја. Тоа не е начин да се влезе во ЕУ“, верува тој. Тој додава дека Вучиќ треба да организира тркалезна маса, „за да ги собере сите заинтересирани страни и секој да може да каже што сака и што мисли“. „По таа тркалезна маса, можете да видите кога ќе биде најдобро време за тие избори. Значи, не е до нас однадвор да одлучуваме. Од нас зависи само да набљудуваме и да кажеме – ако сакате да бидете дел од ЕУ, а сигурен сум дека сите го сакаат тоа, треба да имате независни медиуми, слободни медиуми и да се ослободите од корупцијата, да имате слободни избори, а ние ќе бидеме повеќе од среќни да разговараме со вас“, заклучи тој.