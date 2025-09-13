Европратениците бараат посилни мерки за поевтини станови за младите и сиромашните

0 SHARES Сподели Твитни

Искоренувањето на бездомништвото и обезбедувањето прифатливо домување за младите луѓе и оние со ниски приходи треба да биде политички приоритет за Европската Унија, рекоа европратениците во извештајот за решенијата за кризата со домувањето што ги погодува многу Европејци, повикувајќи на поголеми инвестиции во домувањето.Помеѓу 2015 и 2023 година, просечните цени на куќите во ЕУ се зголемиле за 48%. Во исто време, 1,3 милиони Европејци, вклучувајќи 400.000 деца, беа бездомници во 2024 година.Затоа, Европската комисија ја објави својата намера да ги удвои инвестициите во политиката за кохезија во прифатливо домување до 2024-2029 година.„Во извештајот усвоен во среда, Европскиот парламент ги изложи решенијата за тешката криза со домувањето во ЕУ, која ризикува продлабочување на постојните нееднаквости меѓу регионите и да стане пречка за мобилноста на работната сила“, објави Европскиот парламент.Парламентот повикува на зголемени и пошироки инвестиции од кохезионите фондови во домувањето низ целата ЕУ, вклучително и надградба на постојниот станбен фонд и инвестирање во нова градба. Извештајот беше усвоен со 462 гласа „за“, 142 „против“ и 63 „воздржани“, при што мнозинството пратеници од крајната десница гласаа против него.Во извештајот се забележува дека зголемувањето на цените на становите во ЕУ е резултат на неколку фактори, вклучувајќи ограничена понуда, бирократски пречки, недостиг на работна сила и динамика на пазарот.Пратениците повикуваат на создавање долгорочни, стабилни услови за инвестирање што ги штитат правата на станарите и заштитни мерки од шпекулативни инвестиции, како што се ограничувања за брза препродажба.Во иднина, пренамените и реновирањата треба да добијат приоритет за поддршка во однос на новите градби, се вели во извештајот, меѓу другото.Тековните шеми за поддршка треба да се прошират на пренамена на празни или недоволно користени згради во станови.Текстот, исто така, повикува на насочени активности за справување со основните причини за бездомништво, на пример со промовирање на моделот „домување прво“.Во следниот буџет на ЕУ, искоренувањето на бездомништвото, борбата против несоодветното домување и справувањето со енергетската сиромаштија за популациите со ниски приходи треба да бидат експлицитни политички цели.„Во исто време, на младите луѓе им е итно потребна насочена поддршка бидејќи се соочуваат со сè поголеми пречки во наоѓањето прифатливо домување“, објави Европскиот парламент.Во изгласаниот текст на Извештајот за прифатливо домување, беа усвоени голем број амандмани во име на групата Зелени/ЕСС.Најважните се однесуваат на повикот за зајакнување на директното финансирање на локалните и регионалните власти и се повикува Европската комисија да избегнува централизирање на програмите за финансирање на национално ниво и да создаде повеќе можности за регионалните и локалните власти да го идентификуваат и соодветно да го користат Кохезискиот фонд, особено во областа на домувањето. Извештајот, исто така, ја задржува недвосмислената потврда дека политиката на кохезија силно придонесува во борбата против климатските промени и спроведувањето на Зелениот договор.

