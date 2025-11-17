Европратеничката со македонско потекло, Ирена Јовева вечерва ја посети Дијана Хрка, која е во шатор во близина на српскиот Парламент, објави Н1.

„Дојдов да ја изразам мојата поддршка“, рече европратеничката Дијана Хрка.

Европратеничката беше пречекана од собраните граѓани со аплауз и извици „Браво“.

Дијана Хрка е мајка на млад човек кој почина кога се урна настрешницата на железничката станица во Нови Сад минатиот ноември, го прекина штрајкот со глад што го започна пред 16 дена. Таа рече дека ќе остане во близина на српскиот Парламент и дека ги поканува студентите и граѓаните да разговараат за понатамошните чекори.