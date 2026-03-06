Европската армада се собира: Холандија и Шпанија испраќаат две фрегати, а Франција испраќа носач на авиони на Кипар

0 SHARES Сподели Твитни

Холандската влада размислува да ја испрати фрегатата „Евертсен“ во источниот Медитеран, каде што би го придружувала францускиот носач на авиони „Шарл де Гол“ во мисија за заштита на областа околу Кипар, откако Франција поднесе официјално барање на 3 март.

Министерот за одбрана Дилан Јесилгоз-Зегериус и министерот за надворешни работи Том Берендсен објавија во Долниот дом на Парламентот дека Холандија го примила барањето на Франција да го поддржи носачот на авиони „Шарл де Гол“ во Источниот Медитеран.

Според нивните изјави, фрегатата „Евертсен“ би имала задача да го придружува францускиот брод на одбранбена мисија во областа каде што се наоѓа и Кипар. Станува збор за дел од Медитеранот кој во последните недели е во фокусот на европските сојузници поради зголемените безбедносни ризици.

Холандската фрегата и францускиот носач веќе имаат искуство во заедничка работа, бидејќи неодамна учествуваа во вежби во Балтичкото Море. За време на овие маневри, екипажите вежбаа подготовки за борбени операции како дел од голема флотила воени бродови.

Иако Евертсен веќе отплови кон Медитеранот заедно со француската група, конечната политичка одлука за неговиот ангажман сè уште не е донесена и дискусиите за тоа се во тек.

Во истиот контекст, се потсетува дека Шпанија ќе ја испрати и својата фрегата „Кристобал Колон“ во Источниот Медитеран, со цел да го заштити Кипар од можни воздушни напади од Иран. Овој потег покажува пошироко европско вклучување во обезбедувањето на одбраната на Источниот Медитеран.

Кипар е членка на Европската Унија, но не е членка на НАТО алијансата, што дополнително влијае на безбедносните пресметки на европските партнери. На територијата на оваа земја има и британска воена база, која игра важна улога во операциите за надзор и одвраќање во регионот.



