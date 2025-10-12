Европската десница сака да ја прогласи Антифа за „терористичка организација“

Откако американскиот претседател Доналд Трамп минатиот месец на платформата Truth Social објави дека САД ќе ја прогласат Антифа за „голема терористичка организација“, голем број европски десничарски и националистички партии веднаш реагираа, најавувајќи слични потези.

Истиот ден, холандскиот парламент, во кој доминира крајно десничарската Партија за слобода (PVV) на Герт Вилдерс, усвои резолуција со која се повикува владата да ја прогласи Антифа за терористичка организација. Кратко потоа, унгарскиот премиер Виктор Орбан, чест пример за самиот Трамп, објави дека Унгарија ќе го следи примерот.

Во Европскиот парламент, членот на фламанската националистичка партија Влаамс Беланг, Том Вандендрише, поднесе предлог за резолуција со истото барање, тврдејќи дека Антифа е „меѓународна мрежа финансирана и заштитена од системот за потиснување на националистичката опозиција преку насилство“. Вандендрише рече дека неговиот предлог е поддржан од 79 членови од 20 земји.

Сепак, експертите предупредуваат дека ова е политички мотивиран, но безбедносно нечувствителен потег. Џесика Вајт, вршител на должноста директор за студии за тероризам и конфликти во Кралскиот институт за обединети служби (RUSI), изјави за Гардијан дека Антифа не е организација, туку движење без хиерархија и формално членство.

„Поради недостатокот на јасна дефиниција, прогласувањето на Антифа за терористичка организација би било контрапродуктивно“, рече Вајт, додавајќи дека безбедносните служби „најмалку би имале корист од таквата одлука, бидејќи пресудите и обвиненијата треба да се базираат на специфични акти на насилство, а не на политички етикети“.

Критичарите тврдат дека таквата одлука би отворила врата за политичка конфронтација со неистомислениците, особено во земји како Унгарија, каде што владејачката партија Фидес редовно ја нарекува Антифа „левичарска терористичка група“.