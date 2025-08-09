Европската комисија ги повика властите во БиХ и РС да ја почитуваат одлуката на судот за Додик

0 SHARES Сподели Твитни

Европската комисија ги повика властите во Босна и Херцеговина, вклучувајќи ги и институциите на Република Српска, да ја почитуваат конечната пресуда на Судот на Босна и Херцеговина и одлуката на Централната изборна комисија, со која на Милорад Додик му беше одземен мандатот како претседател на Република Српска, пишуваат регионалните медиуми.„По конечната пресуда на Судот на Босна и Херцеговина, Централната изборна комисија на 6 август одлучи да го прекине мандатот на Милорад Додик како претседател на Република Српска. Во согласност со Изборниот закон на Босна и Херцеговина, потребно е да се организираат предвремени избори“, одговори Европската комисија на прашањето за одбивањето на властите на РС да ја прифатат одлуката и најавите дека нема да ја спроведат.Во одговорот се наведува дека ЕУ ги повикува сите релевантни институции и политички партии да овозможат брзо и уредно одржување на претседателските избори во РС, со целосно почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и уставниот поредок на БиХ.

