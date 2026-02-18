Европската комисија го истражува „заразниот“ дизајн на апликации на „Шеин“ и продажбата на нелегални производи

0 SHARES Сподели Твитни

Европската комисија отвори истрага против „Шеин“, нискобуџетен продавач на облека и модни додатоци.

Службениците се загрижени за продажбата на нелегални производи, вклучувајќи материјал за сексуална злоупотреба на деца, како и за потенцијално „заразниот“ дизајн на апликацијата. За потсетување, Комисијата откри дека друг трговец на мало со ниска цена, Тему, го прекршил Законот за дигитални услуги по слична истрага минатата година.

Истрагата се отвора согласно Законот за дигитални услуги, збир правила на ЕУ што ги регулираат онлајн услугите. Панелот ќе испита како Shein го поттикнува ангажманот на клиентите, вклучително и користењето на системи за поени и награди, и дали компанијата правилно го ублажува ризикот од зависност преку овие и други функции.

Алгоритамските системи за препораки се уште една спорна точка, а Комисијата ќе побара од „Шеин“ да открие како им препорачува производи на корисниците. Исто така, се наведува дека компанијата мора да им понуди на корисниците систем кој не е базиран на профилирање.

„Шеин“, чие седиште е во Сингапур, во последниве години се соочи со многу критики на повеќе фронтови, вклучувајќи ги работните практики, набавката на материјали, практиките за податоци и повредата на интелектуалната сопственост. Минатата година, главниот обвинител на Тексас отвори истрага за безбедносните и работните практики на компанијата, поради обвинувања дека „Шеин“ користел принудна работа, како и токсични или опасни материјали.

Зависниот дизајн неодамна беше приоритет за европските регулатори, а Комисијата побара TikTok да направи промени на својата платформа по слична истрага што заврши претходно овој месец. Алгоритмите беа исто така во фокусот, а Комисијата неодамна започна истрага за тоа како точно функционира алгоритмот за препораки на социјалната мрежа X.

Регулаторното тело сега ќе продолжи да собира докази во овој случај и има овластување во рамките на ЕУ да казнува и да бара измени доколку платформата сака да продолжи да работи во регионот.

The post Европската комисија го истражува „заразниот“ дизајн на апликации на „Шеин“ и продажбата на нелегални производи appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: