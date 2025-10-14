Европската комисија застана зад иницијативите на 4iG за модерна дигитална поврзаност на Западен Балкан

0 SHARES Сподели Твитни

Заедничка декларација потпишана во Тирана на Инвестицискиот форум ЕУ-Западен Балкан

На Инвестицискиот форум ЕУ-Западен Балкан што се одржа во Тирана, групацијата 4iG потпиша заедничка декларација со Европската комисија и GÉANT, паневропската непрофитна организација што управува и ги поврзува европските истражувачки и образовни мрежи.

Во Декларацијата, партнерите од ЕУ ја изразија својата поддршка за регионалните иницијативи за развој на дигитална инфраструктура на групацијата 4iG во Западен Балкан, со посебен акцент на проектот EAGLE (Egypt-Albania Gateway Link to Europe) за подморски кабел за податоци што ги поврзува Албанија и Египет, како и за развојот на дополнителна регионална терестријална дигитална основа.

Инвестицијата предвидува подводен систем од 2 000 километри со терестријални точки во Албанија, Египет и Италија, кој, кога ќе се поврзе со регионалната копнена мрежа на групацијата 4iG, ќе воспостави скалабилен и безбеден дигитален коридор со ниска латентност што ќе го поврзува Западен Балкан со главните европски и интерконтинентални центри за податоци.

Оваа соработка означува голема пресвртница во имплементацијата на еден од најзначајните регионални проекти за дигитална инфраструктура во Европа. Со поддршка на Европската комисија и GÉANT, иницијативата EAGLE доби стратешко признание во рамките на ЕУ, зајакнувајќи ја нејзината важност и испраќајќи јасен сигнал за доверба до засегнатите страни во индустријата.

Инвестициите на групацијата 4iG придонесуваат за имплементација на стратегиите на ЕУ за Дигитална декада 2030 и Глобален портал.

На Инвестицискиот форум ЕУ-Западен Балкан што се одржа во Тирана, Европската комисија, GÉANT и групацијата 4iG потпишаа декларација со која се потврдува нивната заедничка посветеност на унапредување на безбедна дигитална инфраструктура со висок капацитет и зајакнување на поврзаноста на ЕУ низ целиот регион на Западен Балкан. Во декларацијата, партнерите од ЕУ ја изразија својата континуирана поддршка за инвестицијата во подморски кабел за податоци EAGLE (Egypt-Albania Gateway Link to Europe) што ги поврзува Албанија и Египет, заедно со развојот на придружната и новонајавена регионална копнена дигитална мрежа. Заедно, овие две инвестиции ќе воспостават нов дигитален коридор што ќе го поврзува Западен Балкан со главните центри за податоци во Европа, обезбедувајќи безбедна поврзаност со висок капацитет и ниска латентност.„Кога пристигнавме во Албанија пред три години, усвоивме мото кое важи и денес – градиме мостови.“ – рече Петер Фекете, извршен директор на групацијата 4iG. „EAGLE е една од најзначајните од овие иницијативи, која ги доближува меѓународните капацитети за податоци до локалните пазари и ги поврзува центрите за податоци, клауд услугите и поширокиот дигитален екосистем низ Африка, Блискиот Исток, Западен Балкан и Европската Унија. Поддршката од Европската комисија и GÉANT е јасен показател дека овие проекти претставуваат стратешки инвестиции за Европската Унија, а воедно ја зајакнуваат улогата на Западен Балкан во обликувањето на дигиталната иднина на континентот.“Генералниот директорат на Европската комисија за проширување и источно соседство (DG ENEST) ја поздрави иницијативата EAGLE како водечки проект, усогласен со целите на Дигиталната деценија 2030 на ЕУ, стратегијата за Глобален портал и Планот за раст на ЕУ за Западен Балкан. Планираната копнена мрежа ќе го подобри квалитетот на поврзувањето, ќе ги намали трошоците, ќе ги зајакне истражувачките и образовните мрежи и ќе обезбеди основа за иновации, распоредување на апликации за вештачка интелигенција и раст на старт-ап екосистемот низ целиот регион. Имплементацијата на проектот ќе биде целосно во согласност со 5G алатките за сајбер безбедност на ЕУ, обезбедувајќи ја безбедноста и отпорноста на дигиталните мрежи во Западен Балкан.EAGLE е пионерски систем за подводна и копнена поврзаност што ќе воспостави нова дигитална порта што ги поврзува Европа, Азија, Блискиот Исток и африканскиот континент. Претставувајќи стратешка пресвртница во регионалната и интерконтиненталната дигитална интеграција, проектот го развиваат заеднички групацијата 4iG и Telecom Egypt. Системот ќе обезбеди рута за податоци со висок капацитет и ниска латентност преку Средоземното Море, влегувајќи во Европа преку Албанија и Италија, и продолжувајќи преку нова копнена оптичка основа низ Западен Балкан за да стигне до главните европски центри за податоци, вклучувајќи ги Софија, Виена и Франкфурт. Западен Балкан останува еден од најмалку поврзаните региони во Европа, со ограничена прекугранична инфраструктура. Преку проектот EAGLE, групацијата 4iG има за цел да отклучи нови можности за бизнисите, академијата и јавниот сектор, поддржувајќи ги целите на ЕУ за дигитална инклузија и економска отпорност.Се очекува подводниот систем од 2.000 километри да стане оперативен до 2028 година, обезбедувајќи разновидност на рутите и мрежна редундантност за подобрување на отпорноста и зајакнување на дигиталниот суверенитет на Европа.

