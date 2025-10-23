Европската обврска за декарбонизација стапува на сила во Македонија од 1 јануари 2026 година

0 SHARES Сподели Твитни

Од 1 јануари 2026 година започнува имплементацијата на европските правила за декарбонизација, процес за намалување на емисиите на јаглерод диоксид создадени од индустриските капацитети, пишува Алсат.Целта е постепено намалување на загадувањето и движење кон почиста и „позелена“ економија, во согласност со европските стандарди.Во првата фаза, обврските ќе важат за челичната и цементната индустрија, два сектори кои се меѓу најголемите извори на индустриско загадување. Иако имаше најави за можно одложување, тоа не се случи, па локалните компании сега мора да се прилагодат на новите барања.Доколку не ги почитуваме правилата на ЕУ, односно ако извезуваме производи во ЕУ кои се произведуваат со фосилни горива, тие производи ќе бидат предмет на повисоки царински тарифи и со тоа ќе бидат неконкурентни на европските пазари.Стопанската комора објаснува дека државата веќе ги презела европските обврски и дека овој процес е неизбежен.„Обврските си се обврски и во принцип, доколку компаниите имаат проблем, ќе разговараме колку време може да им треба за да се прилагодат, но откажувањето на овој процес не може да се случи“, изјави Антони Пешев – генерален директор на Стопанската комора.Од 1 јануари обврските ќе важат само за овие два сектора, но се очекува постепено проширување и во други области, особено за компаниите што извезуваат во ЕУ. Министерката за енергетика, Сања Божиновска, потврди дека ќе има преоден период и дека Европската унија делумно ги одложи роковите за имплементација.„Моментално, давачките важат за челик и цемент. Ќе има преоден период и дискусии за поврзување на пазарите. Значи, треба да има исклучоци, а самата ЕУ малку ги продолжи роковите“, нагласи Сања Божиновска – министерка за финансии.Со оваа мерка, Македонија влегува во нова фаза на енергетска и индустриска транзиција, со цел усогласување со европските зелени политики и намалување на загадувањето на долг рок.

