Европската Унија подготвува револуција во транспортот, железницата во фокусот: Патувањата ќе бидат скратени за до седум часа

Европската комисија денес усвои сеопфатен пакет за транспорт, кој ќе го забрза воведувањето на европската мрежа за брзи железници и ќе поттикне инвестиции во обновливи и нискојаглеродни горива за секторите за воздухопловство и воден транспорт.

Конкурентноста и одржливоста се водечките принципи на овој пакет, чија цел е да го направи транспортниот систем на ЕУ поефикасен, поповрзан, подостапен, почист и поотпорен.

Мерките презентирани денес опфаќаат две клучни области – железници, каде што Европа веќе е предводник во одржливоста, и горива, каде што Европа сега мора да ги забрза инвестициите за својата енергетска транзиција.

Побрза и поповрзана железница низ цела Европа

Новиот Акциски план за брзи железници ги утврдува чекорите потребни за создавање побрза, поинтероперабилна и подобро поврзана европска мрежа до 2040 година. Неговата цел е да се скрати времето на патување и железницата да стане попривлечна алтернатива на воздушниот сообраќај на кратки релации, со што ќе се зголеми бројот на патници и ќе се зајакнат регионалните економии и туризмот.

Надоградувајќи се на Трансевропската транспортна мрежа (TEN-T), планот предвидува поврзување на главните јазли со брзина од 200 км/ч и повеќе. Патниците ќе можат да патуваат од Берлин до Копенхаген за четири часа наместо сегашните седум, а од Софија до Атина за шест часа наместо сегашните 13 часа и 40 минути. Новите прекугранични врски, исто така, ќе овозможат побрзи и полесни патувања од градови како Париз и Лисабон преку Мадрид и подобрена поврзаност меѓу балтичките престолнини.

За да се постигне оваа визија, Комисијата предлага четири клучни насоки на дејствување:

Отстранување на прекуграничните тесни грла преку обврзувачки рокови што треба да се постават до 2027 година и идентификување опции за поголеми брзини, вклучително и далеку над 250 км/ч кога е економски одржливо.

Развој на координирана стратегија за финансирање, вклучувајќи стратешки дијалог со земјите-членки, индустријата и финансиерите, што ќе доведе до договор за брза железница за мобилизирање на потребните инвестиции.

Подобрување на условите за железничката индустрија и железничките оператори да инвестираат, да развиваат иновативни решенија и да работат конкурентно, вклучително и преку поатрактивна регулаторна средина, преку подобрување на прекуграничните системи за продажба на билети и резервации, поддршка на пазарот на половен подвижен состав, забрзување на имплементацијата на дигиталните системи за управување со ЕУ и поттикнување на истражувањето и развојот и соработката за скалабилни решенија.

Зајакнување на управувањето на ниво на ЕУ, со што ќе се бара од менаџерите на инфраструктурата да го координираат капацитетот за прекугранични услуги на долги релации и ќе се олесни стандардизацијата и овластувањето.

Покрај пократкото време на патување, планот ќе ги намали застојот и ќе ослободи капацитет на конвенционалните линии, олеснувајќи ги ноќните возови, товарниот транспорт и воената мобилност, а воедно ќе ја зајакне конкурентноста на Европа во туризмот и индустријата.

Денес беше усвоена уште една иницијатива. План за инвестиции во одржлив транспорт (STIP). Утврдува заеднички пристап за поттикнување инвестиции во обновливи и нискојаглеродни горива со фокус на авијацијата и водниот транспорт.

За да се исполнат целите на програмите RefuelEU за воздухопловство и FuelEU за поморство, до 2035 година ќе бидат потребни околу 20 милиони тони одржливи горива (биогорива и е-горива). Постигнувањето на оваа цел ќе бара инвестиции од околу 100 милијарди евра.

Клучните инвестициски мерки со кои се мобилизираат најмалку 2,9 милијарди евра преку инструментите на ЕУ до 2027 година вклучуваат:

Најмалку 2 милијарди евра за одржливи алтернативни горива во рамките на InvestEU

300 милиони евра преку Европската банка за водород за поддршка на горива базирани на водород за авијација и превоз

446 милиони евра за проекти за синтетичко гориво за авијација и морски горива во рамките на Фондот за иновации

133,5 милиони евра за истражување и иновации поврзани со горива во рамките на програмата Хоризонт Европа

Покрај овие мерки, Комисијата, заедно со земјите-членки, се подготвува да го започне пилот-проектот eSAF Early Movers Coalition до крајот на 2025 година, со цел мобилизирање на најмалку 500 милиони евра за проекти за синтетичко гориво за авиони. Комисијата, исто така, ќе работи на зајакнување на условите што овозможуваат пазарни инвестиции со цел да се премости инвестицискиот јаз.

