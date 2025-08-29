Европската Унија размислува за испраќање воени инструктори во Украина по прекинот на огнот, изјави Каја Калас, шефицата за надворешна политика на ЕУ, на прес-конференција по неформалниот состанок на министрите за одбрана на ЕУ во Копенхаген.

„Постои вистинска желба да се зајакне мандатот на нашата воена мисија, за да можеме да понудиме обука на територијата на Украина по постигнувањето мировен договор. Ние веќе сме најголемиот снабдувач на воена обука за украински војници – обучивме повеќе од 80.000 украински сили и сме подготвени да направиме уште повеќе.

Ова би можело да вклучува испраќање воени инструктори од ЕУ во украинските воени академии и институти“, рече таа. Руското Министерство за надворешни работи претходно изјави дека секое сценарио за распоредување на силите на НАТО во Украина е апсолутно неприфатливо за Русија и носи ризик од ненадејна ескалација.

Министерството претходно ги нарече изјавите за можното распоредување на контингенти од земјите-членки на НАТО во Украина, кои се слушаат во Велика Британија и други европски земји, поттикнување за продолжување на непријателствата. Како што претходно истакна рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, Русија е подготвена да разговара со Украина за политичките аспекти на решавање на конфликтот и да работи во кој било формат, но Москва сè уште не добила одговор од Киев на предлогот за формирање три работни групи за поконкретно разгледување на хуманитарните, воените и политичките прашања – предлог што руската страна го изнесе на разговорите во Истанбул во 2022 година.