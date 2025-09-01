Европската Унија ѝ се заблагодари на Бугарија за оружјето испорачано на Украина

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, за време на посетата на бугарската фабрика за муниција ВМЗ во Сопот, изјави дека поддршката на Бугарија за Украина е од клучно значење и за безбедноста на цела Европа.

„Тука се произведуваат гранати во големи количини, не само за европските залихи, туку и за украинската одбрана. Една третина од оружјето што ѝ е испорачано на Украина од почетокот на војната доаѓа од Бугарија. Ви благодарам за оваа поддршка“, напиша фон дер Лајен на социјалната мрежа X.

Таа ја посети најголемата државна фабрика за оружје во придружба на бугарскиот премиер Росен Жељазков, со кого разговараше и за заедничките безбедносни предизвици во Европа