Европска комисја најави царини за руската нафта

0 SHARES Сподели Твитни

И претседателката на ЕК, Урсула фон дер Лајен, на вчерашната средба со американскиот претседател Доналд Трамп, изјави дека ќе предложи царини за увоз на руска нафта.Не станува збор за санкции, за кои е потребна едногласност, туку за трговска мерка за која земјите-членки одлучуваат со квалификувано мнозинство и не може да биде ставено вето.Унгарија и Словачка се единствените земји што сè уште увезуваат нафта од Русија преку нафтоводот „Дружба“. Тие, како и Чешка, добија ослободување од забраната за увоз на нафта и нафтени деривати како земји без излез на море што не можат да увезуваат нафта од други извори.

Пронајдете не на следниве мрежи: