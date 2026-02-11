Европскиот парламент одобри заем од 90 милијарди евра за Украина, со што ќе се обезбеди финансиска поддршка за Киев, објави АФП.

Пратениците гласаа со 458 гласови „за“ и 140 „против“ за заемот, кој е наменет да покрие две третини од финансиските потреби на Украина за 2026 и 2027 година и ќе биде гарантиран од општиот буџет на ЕУ откако беа отфрлени плановите за користење на замрзнатите средства на руската централна банка.

„Поддршката за Украина се базира на мал број земји и поголемиот дел од неа доаѓа од Европа. Ова е наша чест – и е во наш интерес бидејќи нашата безбедност е во прашање“, изјави пратеничката од центарот Натали Лоазо пред гласањето. Според шемата, Украина ќе може да користи 60 милијарди евра од заемот за итно потребно оружје за спротивставување на руската инвазија, додека остатокот ќе биде наменет за општа буџетска поддршка. ЕУ изјави дека Украина ќе треба да ги врати средствата само откако Москва ќе ги плати штетите предизвикани од инвазијата на претседателот Владимир Путин. Брисел ќе ги покрие трошоците за камата, за кои се очекува да бидат околу 3 милијарди евра годишно, преку буџетот на ЕУ.

Земјите-членки минатата недела постигнаа договор за условите на заемот, отворајќи го патот Киев да ги добие потребните средства во наредните месеци. Европската комисија инсистира на првата исплата на средствата во април. Клучно прашање е колку оружје Украина ќе може да купи надвор од ЕУ или од сопствената индустрија, при што Киев инсистира да може да купува оружје каде и да му е потребно. Франција инсистира на ограничувања на купувањата надвор од ЕУ, додека други земји инсистираат шемата да биде поотворена за блиски партнери како што се Велика Британија, Канада и Норвешка.

Според компромисниот договор, Киев може да го користи заемот за купување одредено оружје од земји кои не се членки на ЕУ ако производителите од ЕУ не можат да го испорачаат доволно брзо. Ова би значело дека Украина би можела да ги користи средствата за да купи дел од оружјето од Соединетите Американски Држави, вклучително и клучни ракети за системите за воздушна одбрана „Патриот“.

Амбасадорите на ЕУ, исто така, се согласија дека компаниите од клучните сојузници како што е Велика Британија, кои обезбедија значителна поддршка за Украина, би можеле да имаат право на поголем дел од средствата. Сепак, ова би зависило од подготвеноста на овие земји да сносат „фер и пропорционален“ дел од трошоците за позајмување на средствата, чие точно ниво сè уште не е договорено со засегнатите земји.