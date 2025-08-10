Европските лидери сакаат да разговараат со Трамп, пред неговата средба со Путин

Европските лидери се обидуваат да остварат разговор со Доналд Трамп пред планираната средба на американскиот претседател на Алјаска со рускиот лидер Владимир Путин, според лица запознаени со прашањето.

Лидерите сакаат да разговараат со него пред петок, кога Трамп и Путин треба да се сретнат, велат овие лица, кои инсистираат на анонимност.

Секоја ваква комуникација би следела по интензивниот дипломатски викенд меѓу американски, украински и европски претставници, кој вклучуваше состаноци во Велика Британија во саботата со потпретседателот Џ. Д. Венс и британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами.

Доколку процесот напредува, прашањето за територијата „ќе мора да биде на маса“, заедно со безбедносни гаранции за Украина, изјави во неделата генералниот секретар на НАТО, Марк Руте. Тој сугерираше дека тоа може да значи Украина да признае дека изгубила контрола врз дел од својата територија без формално откажување од суверенитетот над тие региони.

Украина и нејзините европски сојузници се залагаат за примирје што ќе ја замрзне сегашната фронтовска линија како прв чекор пред разговори за подолготрајно решение. Тие, исто така, сметаат дека треба да продолжат економскиот притисок врз Москва преку санкции како начин да се промени ставот на Путин. Трамп претходно се закани со санкции против Русија пред истекот на американскиот рок во петокот, но засега избегна директни акции против Кремљ, освен што воведе дополнителни царини за Индија поради купување руска нафта.

Зеленски изјави за време на викендот дека Киев нема — и уставно не смее — да отстапи територија, додека европските лидери ветија дека ќе продолжат да ја поддржуваат украинската сувереност.

„Остануваме посветени на принципот дека меѓународните граници не смеат да се менуваат со сила,“ рекоа европските лидери во заедничка изјава во саботата. „Тековната линија на контакт треба да биде почетна точка за преговори,“ додадоа тие. Изјавата беше поддржана од британскиот премиер Кир Стармер, претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, и лидерите на Франција, Германија, Италија, Полска и Финска.