Египет ги зголемува цените на влезните визи, туристичкиот сектор е во шок: „Тоа негативно ќе влијае на сè“

Претставничкиот дом на Парламентот на Египет одобри предлог-закон поврзан со евентуално зголемување на цената на влезните визи за оваа земја.

Како што беше нагласено, предлог-законот е испратен во собраниска процедура од страна на владата, а според египетските медиуми, цената треба да скокне од сегашната вредност од 25 долари на 45 долари.

Инвеститорите нагласија дека, доколку оваа одлука се спроведе, таа негативно ќе влијае на влезниот туризам во Египет, ограничувајќи го растот што е постигнат веќе некое време, па дури и ќе доведе до негов пад и ослабување на позицијата на египетскиот туризам во корист на неговите конкуренти во регионот.

Тие исто така рекоа дека сите туроператори потврдија дека оваа одлука ќе има негативно влијание врз бројот на дојдовни туристи и ќе предизвика намалување на бројот на седишта во авиокомпанијата за сите туроператори на сите пазари со цел да се намалат ризиците што произлегуваат од ова.

Вреди да се напомене дека последното зголемување на визната такса беше во мај 2014 година, кога министерот за туризам доби писмо од министерот за надворешни работи во кое се наведува дека визната такса ќе се зголеми на 25 долари наместо на 15 долари.

Експертот за туризам Самех Хуваидак, потпретседател на Здружението за инвестиции во туризмот на Црвеното Море, предупреди против воведување нови такси за туристички активности или какво било зголемување на цените на влезните визи за Египет во тековниот период без координација со приватниот туристички сектор.

„Со оглед на тоа што 99 проценти од туристичката индустрија се базира на овој приватен сектор, нагласувајќи дека одржувањето на тековните цени ја поддржува конкурентноста на египетската туристичка дестинација во светлината на глобалните економски услови“, изјави тој.

Тој нагласи дека туристичкиот сектор чувствува жалење и изненадување што донесува вакви одлуки во време кога очекувал објекти што би придонеле за удвојување на растот на туризмот врз основа на големиот глобален импулс што Египет го доживеа пред, за време и по отворањето на Големиот египетски музеј и зголемената глобална желба за посета на Египет.

