Египет потпиша рекорден договор за гас со Израел вреден 35 милијарди долари

0 SHARES Сподели Твитни

Египет потпиша рекорден договор за гас вреден 35 милијарди долари со Израел, со што речиси се тројно се зголеми увозот на гас од израелските гасни полиња Левијатан и се одбележа најголемиот извозен договор во историјата на Израел.Договорот, објавен во четврток од израелската енергетска компанија „ЊуМед“, ќе овозможи испорака на 130 милијарди кубни метри (bcm) гас од крајбрежјето на Левијатан до Египет до 2040 година.„ЊуМед“ е еден од трите ко-сопственици на гасното поле, заедно со израелските компании „Ратио“ и „Шеврон“. Компанијата поседува 45,34 проценти од гасното поле.Ова е значително проширување на постојниот договор постигнат меѓу Египет и Израел во 2018 година, со кој Египет се снабдува со 4,5 милијарди кубни метри гас годишно – и покрај тоа што Израел постојано ги прекинува испораките од почетокот на својата офанзива врз Газа во октомври 2023 година. Сегашниот договор треба да истече на крајот од деценијата.Новиот договор ќе ја продлабочи енергетската зависност на Египет од Израел, бидејќи Каиро го зголемува увозот за да се справи со растечката домашна побарувачка во услови на пад на сопственото производство на гас во последните три години.Големиот енергетски јаз во Египет во текот на изминатите две лета доведе до повремени прекини на електричната енергија поради високите температури, предизвикувајќи негодување кај јавноста.Владата се обиде да го пополни јазот со зголемување на увозот на течен природен гас (LNG), кој се очекува да се зголеми на 19 милијарди долари оваа година, во споредба со 12 милијарди долари во 2024 година.Израел моментално снабдува 15-20 проценти од потрошувачката на гас во Египет, според Заедничката иницијатива за податоци на организацијата.Извршниот директор на „ЊуМед“, Јоси Абу, го поздрави договорот како „договор од кој сите добиваат“ што ќе му заштеди на Египет „огромна сума пари“ во споредба со увозот на течен природен гас.Гасот се испорачува преку цевководи, што го прави поевтин од увозот на течен природен гас (ЛНГ), кој мора да биде „суперладен“ за да се втечни за транспорт.Но, според Мада Маср, според новиот договор, Египет ќе плаќа приближно 35 милиони долари повеќе за милијарда кубни метри, што претставува зголемување од 14,8 проценти во однос на претходниот договор.Поранешен функционер на египетското Министерство за нафта и владин извор минатата година за „Мада Маср“ изјавија дека двете земји со месеци преговараат за зголемување на протокот на израелски гас во Египет.Тие рекоа дека Египет веројатно ќе се согласи да плати повисока цена за увоз бидејќи израелскиот гас е неговата најевтина алтернатива за решавање на недостигот од снабдување.Сепак, спроведувањето на договорот зависи од завршувањето на изградбата на гасоводот и дополнителната извозна инфраструктура.Првата фаза од договорот, која ќе испорача 20 милијарди кубни метри гас во Египет на почетокот на 2026 година, зависи од завршувањето на новиот цевковод до резервоарот Левијатан и проширувањето на цевководот што води помеѓу израелските пристаништни градови Ашдод и Ашкелон – проект кој беше запрен поради израелскиот напад врз Газа.Втората фаза, која ќе ги испорача преостанатите 110 милијарди кубни метри гас во Египет, зависи од проширувањето на извозната инфраструктура, вклучително и изградбата на нов копнен гасовод од Израел до египетската граница кај Никана, која сè уште не е започната.Во известувањето издадено од „ЊуМед“ во четвртокот се предупредува дека „нема гаранција“ дека овие услови ќе бидат исполнети.Овој потег доаѓа во услови на растечки јавен гнев поради наводното соучество на Каиро во израелската опсада на Газа, каде што речиси 200 Палестинци починаа од глад наметнат од Израел.

Пронајдете не на следниве мрежи: