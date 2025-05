Едвај преживеала 3 мозочни и срцев удар, а сега гордо ја носи венчаницата

0 SHARES Сподели Твитни

Американската пејачка и глумица Деми Ловато се омажи за пејачот Џордан Луц.Деми Ловато и Џордан Луц се запознаа во 2022 година . Соработката на нејзиниот албум „Holy Fu*k“ заврши во прекрасна љубовна приказна, а тој ѝ предложи брак во декември 2023 година .Минатиот викенд, вљубените го кажаа своето судбоносно „да“ во Калифорнија.Пејачката за својот голем ден избра креација од познатата модна дизајнерка Вивиен Вествуд , а за „Вог“ откри зошто тоа е нејзината венчаница. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)„Долго време сум обожавател на Вивиен Вествуд. Кога размислував каква венчаница сакам, често се враќав на нејзините дизајни, односно на тоа како силуетите ги надополнуваат облините, а ми се допаѓа и фактот што користи корсети“, рече Ловато.Модниот тим на познатата дизајнерка од Лондон отпатува во Лос Анџелес за да ја сошие оваа венчаница. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)Како што вели пејачката, особено ѝ се допаднал корсетот, а самиот дизајн бил делумно инспириран од фустаните од 18 век. Откако заврши со формалниот дел од свадбата, таа се пресоблече во фустан без прерамки со монистра, исто така дизајниран од Вивиен Вествуд. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)„Монистрата и драпериите се многу посебен елемент. Секој детаљ е прикачен рачно, еден по еден. Тоа е уникатно парче облека што ме прави да се чувствувам посебно“, изјави таа за Vogue.Таа беше на работ на животот.Да потсетиме дека Деми Ловато откри во 2021 година во документарната серија „Танцување со ѓаволот“ што ѝ се случило откако се предозирала во 2018 година .„Доживеав три мозочни удари, имав срцев удар. Лекарите потоа рекоа дека ми остануваат уште пет до десет минути живот“, рекла таа во документарецот.Дури имаше и последици .„Имам оштетување на мозокот и денес се борам со последиците. Не возам автомобил затоа што имам проблем со видот“, истакна таа и додаде дека долго време имала тешкотии со читањето:„Навистина беше голема работа кога можев да ја прочитам книгата, да речеме, два месеци подоцна, бидејќи видот ми беше толку заматен“, истакна таа.

