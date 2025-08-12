Еден војник загина при гаснење на пожар во Црна Гора – Итен состанок на црногорскиот Совет за безбедност!

Црногорскиот претседател Јаков Милатовиќ свика вонредна седница на Советот за одбрана и безбедност за 18:00 часот во Вила Горица, поради драматичната ситуација предизвикана од ширењето на пожарите низ целата земја.

Покрај членовите на Советот, на седницата беа поканети и министрите за внатрешни работи и одбрана, началникот на Генералштабот на Војската на Црна Гора и директорот на Полициската управа. Тој му се заблагодари на српскиот претседател Александар Вучиќ за поддршката испратена од Србија. Милатовиќ утрово разговараше со хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, по што хрватскиот Канаѓанец пристигна во Црна Гора.

Еден припадник на Војската на Црна Гора загина, а друг се здоби со тешки повреди при гаснење пожар во регионот Куча, соопшти Министерството за одбрана. „Несреќата се случила кога цистерната за вода со која управувале се превртела“, се вели во соопштението. Црногорската армија, во соработка со надлежните органи, спроведува истрага за да се утврди причината и околностите на несреќата. Началникот на Генералштабот на црногорската армија, бригаден генерал Миодраг Вуксановиќ, пристигнал на местото на настанот по дознавањето за несреќата. „Јавноста ќе биде навремено известена за сите дополнителни информации“, соопшти Министерството за одбрана.