Еден ден во рајот: Како изгледа животот во пентхаусот на Армани над Централ Парк (ФОТО)

Замислете си да се будите со првите зраци на сончева светлина како се пробиваат низ витражите, додека под вас, во зелената оаза на Централ Парк, њујорчани го започнуваат својот ден. Така живеел Џорџо Армани, кралот на модната сцена.Будењето во пространа спална соба со украсен таван е речиси кинематографски искуство. Прозорците врамуваат совршена панорама – огромноста на паркот што се протега сè до хоризонтот и урбаниот пејзаж на кој се издвојуваат препознатливи облакодери.На терасата од 1.700 квадратни метри се пие кафе, додека нежен ветрец ги носи мирисите на дрвјата во паркот. Златните детали на мебелот блескаат на утринското сонце, а нежното зуење на градот доаѓа како далечна, смирувачка музика во позадина.Цената на ова беше околу 63.000 долари по квадратен метар простор за живеење, што е многу пати над просекот дури и за најлуксузните адреси во Њујорк.Дизајнерска дневна собаПо појадокот, време е за работа или релаксација во дневната соба, која е вистински архитектонски бисер. Резбаните дрвени панели и масивниот камин создаваат атмосфера на класична њујоршка елеганција, додека модерниот мебел во неутрални тонови и раскошните ткаенини го носат препознатливиот потпис на Армани .Ова е простор каде што можете да примате гости за приватна презентација на новата модна колекција или едноставно да уживате во тишината и погледот.Лифт што води кон приватен свет Приватен лифт води директно до станот, обезбедувајќи чувство на целосна изолација од градската врева. Нема непланирани состаноци или бучава во ходникот, само вие и вашиот простор. Зградата е историски бисер, а лобито обложено со мермер остава впечаток дека влегувате во луксузен хотел.Вечер на терасатаКако што сонцето заоѓа, небото над Централ Парк добива нијанси на портокалова и виолетова боја. На терасата , со чаша вино во рака, ги гледате светлата на Менхетен како се палат едно по едно. Во далечината се слушаат звуците на уличните музичари, а од височина сè изгледа мирно и забавено.Животот во пентхаусот на Армани е комбинација од најдобрата архитектура од минатиот век, луксузен модерен дизајн и незаменлив поглед . Тоа е секојдневие во кое деновите не се мерат во часови, туку во моменти на совршена естетика.

