Еден загинат и петмина повредени по пукање на платформа на метрото во Бронкс, Њујорк

Едно лице загина, а пет други се повредени во пукотница на платформа на метрото во Бронкс, Њујорк, во понеделникот попладне.

Според странските медиуми, пренесува Телеграфи, инцидентот се случил нешто по 16:30 часот (по локално време) на платформата 4 од возот на метро станицата Маунт Еден на авенијата Џером.

Властите трагаат по најмалку еден осомничен и засега нема уапсени

Полициски извори соопштија дека една од жртвите, 34-годишен маж, за кој се верува дека е невин случаен минувач, е пренесена во болницата Сент Џонс. Варнава, каде што бил прогласен за мртов.

NYC Mass Shooting: 1 dead 5 injured in shooting on the platform on Mount Eden subway station in BronxUpdated 2 hours agoBy Him DolanIn the Bronx with the storyMOUNT EDEN, The Bronx (WABC) — An investigation is underway after a shooting at a subway station in the Bronx left… pic.twitter.com/txX0AFKvUz— SubX.News (@SubxNews) February 13, 2024

Исто така, 28-годишен маж бил застрелан во десната рака, 29-годишна жена била застрелана во лицето и вратот, 15-годишно момче било застрелано во бутот и увото, 14-год. – Старица се здобила со прострелна рана во ногата, а повреден е и 71-годишен маж.

Сите повредени се евидентирани во различни болници во стабилна состојба.



