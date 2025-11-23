Еден од најбогатите луѓе ја напушта Британија откако Владата најави данок за богаташи

Никој не доминирал на листата на богати на „Сандеј тајмс“ во текот на нејзината 37-годишна историја како Лакшми Митал. Индискиот челичен магнат се искачи на врвот на годишната ранг-листа на богатство рекордни осум пати.

На врвот во 2008 година, неговото лично богатство беше проценето на 27,7 милијарди фунти, најголемата сума што некогаш му се припишува на еден богат човек, прилагодена за инфлација. Во текот на трите децении живеење во Велика Британија, Митал стана познато име, зграпчувајќи некои од најскапите недвижности во Лондон, купувајќи удел во „Квинс Парк Ренџерс“ и донирајќи милиони за различни цели.

Тој, исто така, даде 5 милиони фунти на Лабуристичката партија.

Сепак, деновите на тајкунот роден во Раџастан како фигура во британскиот јавен живот се завршени. Извори блиски до милијардерот потврдија овој викенд дека Митал стана најновиот милијардер што ја напушти Велика Британија како одговор на реорганизацијата на Лабуристичката партија за начинот на оданочување на супербогатите, пишува Тајмс.

Тој е резидент на Швајцарија, поради даноците и ќе го помине поголемиот дел од својата иднина во Дубаи.

Тој веќе има вила во најнаселениот град во Обединетите Арапски Емирати, со повеќе од 3,5 милиони луѓе, а сега купил и парцели на блискиот остров Наја.

Потврдата за заминувањето на Митал од Велика Британија се појави неколку дена пред Рејчел Ривс да го презентира својот втор буџет. Се очекува министерката во среда да воведе дополнителни зголемувања на даноците за богатите, додека се обидува да се справи со црната дупка од 20 милијарди фунти во нејзините планови за трошење.