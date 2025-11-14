Еден од омилените пијалоци не може да го неутрализира алкохолот во телото – никако не го пијте пред да си одите дома

0 SHARES Сподели Твитни

Со години се води дебата за тоа дали кафето може да ги намали ефектите од алкохолот и пијанството. За жал, за оние кои сакаат да се релаксираат и да се напијат нешто, одговорот е не.

Омилен пијалок во повеќето домаќинства – кафето не може да ве отрезни. Научниците од Универзитетот во Арканзас за медицински науки заклучија дека кафето не го отстранува алкохолот од телото.

-Ако имате содржина на алкохол во крвта над законската граница, можете да пиете колку што сакате кафе и вашето ниво на алкохол нема магично да се намали, ниту пак ќе се намали побрзо отколку што би се намалило ако не сте го испиле. Тестиравме луѓе кои имале алкохол во крвта. На половина од нив им дадовме кафе, а другата половина не. Оние кои пиеле кафе имале подобри резултати на тестовите за концентрација, па заклучивме дека со децении се сметало дека кафето отрезнува поради оваа причина – велат американските научници.

Прво на сите, поради возењето, заблудата дека кафето отрезнува може да биде опасна, а и самите знаете колку пати сте виделе на забава дека, пред да си одат дома, гостите посегнуваат по кафе по многу алкохол и седнуваат во автомобилот.

Затоа не ги заборавајте зборовите на научниците и фатете такси, бидејќи единствениот начин да се отрезните е да дозволите да помине малку време, а професорот Ентони Мос, кој се занимава со зависност на Универзитетот во Лондон, открива колку.

Потребни се два до три часа за да се исчисти системот од чаша пиво, а половина шише вино останува во телото до пет часа – открива Мос.

