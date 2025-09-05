Еден пожар е активен: Гори над туристичка населба Абланица

На ден 05.09.2025 година, до 21:00 часот, на територијата на Р.С. Македонија има вкупно 12 пожари на отворен простор, од кои 1 е активен, 1 под контрола и 10 се изгаснати.

АКТИВНИ: 1

1. Општина Берово: над туристичка населба Абланица (висококвалитетна борова шума)

ПОД КОНТРОЛА: 1

1. Општина Штип: градска депонија Штип (депонија)

ИЗГАСНАТИ: 10

1. Општина Гевгелија: на планината Кожуф (приземен пожар)

2. Општина Брвеница 1: с. Милетино (ниска вегетација)

3. Општина Брвеница 2: с. Брвеница (ниска вегетација и ѓубриште)

4. Општина Кичево: с. Шутово (ниска вегетација и стрниште)

5. Општина Центар-Жупа: с. Горенци (депонија и ниска вегетација)

6. Општина Гази Баба: Вардариште (депонија)

7. Општина Шуто Оризари 1: Визбегово, пат за Горно Оризари (ниска вегетација)

8. Општина Шуто Оризари 2: ул. 5 во Визбегово (ниска вегетација)

9. Општина Кисела Вода: ул. Христо Татарчев (ниска вегетација)

10. Општина Кочани: с. Прибачево (дива депонија)