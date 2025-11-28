Еден трик менува сè: Вашето кафе не мора да биде горчливо или слатко, само додадете малку од ова

0 SHARES Сподели Твитни

Сркањето горчливо кафе е големо задоволство за повеќето. Но, има и такви кои не го сакаат, иако знаат дека само таквото кафе им обезбедува прилив на енергија.

Трикот што менува сè

Веројатно не сте знаеле дека вкусот на кафето може да се подобри со додавање на еден зачин – сол. Освен што ја намалува горчината, а со тоа и потребата од додавање шеќер, па дури и млеко, со прстофат сол кафето ќе има подобар вкус, пишува Bon Appetit.

Како солта делува за ублажување на горчината на кафето?

Натриумовите јони од солта се врзуваат за рецепторите за сол на јазикот. Блокирање на мозокот од перцепција на горчливи вкусови, а воедно подобрување на перцепцијата на други вкусови како што е слаткото.

Гастроентерологот Алтон Браун препорачува додавање четвртина лажичка сол и две лажици мелено кафе во голема шолја вода за да се постигне совршена рамнотежа на вкусот. Секако, можете да ја прилагодите количината на кафе по ваш вкус.

Каков вкус има соленото кафе?

Додавањето сол во кафето може да резултира со мала нота на соленост, но за оние кои претпочитаат солена нота наместо горчлив вкус, овој трик може да биде идеален. Солта може значително да влијае на вкусот на кафето и може да биде корисна за сите љубители на овој популарен пијалок.

Затоа, следниот пат кога ќе почувствувате дека вашето кафе има премногу горчлив вкус, размислете за додавање прстофат сол. Уживајте во сосема ново искуство со пиење кафе.

