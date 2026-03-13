Единствената фабрика за вештачки ѓубрива во Романија се затвора, отпуштајќи 2.500 луѓе во процесот

Раководството на фабриката бара од романската влада да најде решение и да ги спаси работните места на своите вработени и подизведувачи или сите ќе бидат отпуштени, а фабриката ќе ги прекине сите напори за продолжување со работа.

Азомуреш потроши 70 милиони евра во изминатата година за одржување на постојната опрема со надеж дека производството на ѓубрива ќе продолжи во иднина.

Почетокот на руско-украинската војна предизвика скок на цените на природниот гас во Европа и ја стави фабриката во мирување, при што производството беше прекинато и рестартирано неколку пати од февруари 2022 година. Војната на Блискиот Исток може дефинитивно да ја уништи фабриката за ѓубрива.