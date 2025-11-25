Еди Марфи открива за кои три филма жали што ги одбил: „Колку грешев…“

0 SHARES Сподели Твитни

Легендарниот холивудски актер Еди Марфи, познат по своите бројни комични улоги, откри кои проекти најмногу жали што ги одбил.

Промовирајќи го својот нов документарец на Нетфликс „Being Eddie“, Марфи во интервју за АП издвои три филма што би можеле значително да го променат текот на неговата кариера.

„’Ghostbusters’, дефинитивно. Требаше да го направам ‘Ghostbusters’.“ Не го направив тоа, ниту пак ‘Rush Hour’. Не го направив ниту тоа. Ох, и ‘Who Framed Roger Rabbit’. Тоа се трите големи филма за кои жалам што не ги направив“, рече тој.

Актерот објасни дека жали што ги пропуштил овие проекти бидејќи сите подоцна се претвориле во големи хитови, но нагласи дека не чувствува премногу жалење за пропуштените можности.

„Или беше ова или она, па испадна одлично. И Who Framed Roger Rabbit ми звучеше смешно, па го одбив. И потоа си помислив: „Ох, колку грешев.“

Документарецот „Being Eddie“, кој пристигна на Нетфликс на 12 ноември, носи други откритија од богатата кариера на Марфи. Едно од нив се однесува на чувството на предавство што го доживеал од страна на екипата на шоуто „Saturday Night Live“, каде што ја започнал својата кариера.

Во еден скеч, тој бил наречен „ѕвезда што паѓа“ поради лошите реакции на публиката на неговата хорор комедија Вампир во Бруклин од 1995 година.

„Бев повреден. Тоа е како да си нападнат од сопствената алма матер“, рече Марфи во документарецот.

Марфи беше член на екипата на SNL од 1980 до 1984 година, а документарецот дава редок увид во врвовите и падовите на неговата кариера.

