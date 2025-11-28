Еди Марфи открива што му помогнало да ги избегне дрогата и другите „холивудски стапици“ во 80-тите (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот и комичар Еди Марфи неодамна откри едно нешто што му помогнало да ги избегне дрогите и другите „холивудски стапици“ во 1980-тите.

Во интервју за списанието „Пипл“, 64-годишниот актер зборуваше за својата долгогодишна кариера и како „преживеал“ во Холивуд.

„Во бизнис каде што луѓето доаѓаат и си одат, повеќето луѓе не живеат до 50 години“, рече Марфи, кој ја одбележува својата легендарна работа со новиот документарец на Нетфликс „Биди Еди“.

Тој може да го припише своето избегнување на многу од холивудските стапици, имено смртоносните зависности од дрога и алкохол кои ги одзедоа животите на многу негови комични херои и колеги, на фактот дека отсекогаш се сакал себеси.

„Мојот најголем благослов е што се сакам себеси. Отсекогаш сум се сакал себеси, отсекогаш сум бил мој најголем обожавател. Тоа е сржта на сите одлуки што ги донесувате. Некои луѓе минуваат низ целиот свој живот и доаѓаат до крајот и велат: „Конечно се сакам себеси“. Така почнав“, одговори Мерфи кога го прашаа како го преживеал Холивуд.

Патем, во новиот документарец, Марфи зборува и за болката од губењето пријатели како Рик Џејмс и Ред Фокс поради дрога и забележува дека неговите колеги суперѕвезди како Витни Хјустон и Мајкл Џексон имале „самодеструктивни“ тенденции.

Тој, од друга страна, вели дека никогаш не пробал тешки дроги и дека првпат пробал марихуана дури кога наполнил 30 години.

Минатата година, ѕвездата откри во подкастот „Интервју“ дека еднаш одбила покана да зема кокаин со колегите комичари Робин Вилијамс и Џон Белуши.

За потсетување, документарецот „Being Eddie“ е достапен за гледање на Netflix.

